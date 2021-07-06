Деньги на ветер: на что в Киеве потратили 15 миллионов из бюджета

5 лет назад по всей столице Украины установили информационные табло-подсказки для туристов. На эту инициативу потратили пятнадцать миллионов гривен из бюджета Киева. Оказалось, что сегодня они не нужны городу, а многие из них уже давно не работают. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на блогера Олега Васильева, который обнародовал эту информацию. Информационные табло (фото: Олег Васильев) В своей заметке блогер отметил, что большинство этих указателей, которые устанавливали в 2016 и 2017 годах, уже давно не работают. По его словам, они сегодня стоят на улицах как мебель. А еще — сообщил, что на некоторых экранах даже показывали порно.

"Очередной пример расточительства в столице. В 2016 и 2017 годах в Киеве установили более сотни информационных панелей для туристов. На их приобретение ушло 15 миллионов гривен. Возможно, кто-то из гостей города воспользовался бы ими, но в основном эти табло стоят как мебель. В декабре 2019 года на экране, находящемся на площади Победы, транслировали порно-ролики. Сегодня большинство из них уже давно не работают как, например, экран, у южного железнодорожного вокзала Киева", — написал блогер. Олег Васильев также опубликовал несколько фотографий, где хорошо видно, что информационные табло не работают. В комментариях к посту пользователи социальной сети предложили на таких стендах транслировать футбольные матчи, например, Евро-2020. Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Киеве продолжают строить жилой комплекс вопреки запрету суда. Четыре секции ЖК "Подил Град Винтаж" строит на противоречащем участке, который, якобы принадлежит УТОС, а еще две — собираются возводить на арендуемом участке ООО "Фундация" Качественное Жилье ".





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