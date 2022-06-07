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Денежная помощь переселенцам: кто получит помощь в июне

Правительство подкорректировало список переселенцев, которые могут рассчитывать на денежную помочь из-за войны

сегодня, 05:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Украина продолжает бороться за свою независимость и свободу с Российской Федерацией. Из-за активных боевых действий многим людям пришлось покинуть свои дома и выехать в более безопасные регионы. Таким переселенцам будут выплачивать денежную помощь. Но правительство немного скорректировало список тех, кто может на нее рассчитывать.

Денежная помощь переселенцам: кто получит помощь в июне

Выплаты переселенцам (фото из открытых источников)

Согласно данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, выплаты по 2000 гривен на взрослого человека и 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью смогут получить жители 8 областей Украины:

- Днепропетровской (7 общин);

- Донецкой (66 общин);

- Запорожской (64 общины);

- Луганской (37 общин);

- Николаевской (23 общины);

- Харьковской (51 община);

- Херсонской (49 общин);

- Сумской (13 общин).

В ведомстве отметили, что люди, которые не нашли в списке свои ОТГ, могут обратиться в военную администрацию и выяснить, положены ли им выплаты от государства. Если деньги не были получены в мае, тогда их могут выплатить в этом месяце.

Сообщается, что украинцы,не получившие по заявкам, поданным в марте 2022 года, 6500 гривен, могут рассчитывать на выплаты, если обратятся в банк, на карту которого должны быть зачислены средства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие украинцы из-за обстрелов были вынуждены выехать из своих городов в более безопасные регионы и сейчас не имеют возможности вернуться домой из-за повышенной опасности. Таким людям государство продолжит выплачивать денежную помощью. А вот тем, кто не живет в зонах боевых действий, перестанут давать социальные выплаты.


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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/2022-06-06/finansovaya-pomosch-pereselentsam-v-iyune-kto-poluchit-vyiplatyi/271099
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