Денежная помощь переселенцам: кто получит помощь в июне

Украина продолжает бороться за свою независимость и свободу с Российской Федерацией. Из-за активных боевых действий многим людям пришлось покинуть свои дома и выехать в более безопасные регионы. Таким переселенцам будут выплачивать денежную помощь. Но правительство немного скорректировало список тех, кто может на нее рассчитывать.

Выплаты переселенцам (фото из открытых источников)

Согласно данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, выплаты по 2000 гривен на взрослого человека и 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью смогут получить жители 8 областей Украины:

- Днепропетровской (7 общин);

- Донецкой (66 общин);

- Запорожской (64 общины);

- Луганской (37 общин);

- Николаевской (23 общины);

- Харьковской (51 община);

- Херсонской (49 общин);

- Сумской (13 общин).

В ведомстве отметили, что люди, которые не нашли в списке свои ОТГ, могут обратиться в военную администрацию и выяснить, положены ли им выплаты от государства. Если деньги не были получены в мае, тогда их могут выплатить в этом месяце.

Сообщается, что украинцы,не получившие по заявкам, поданным в марте 2022 года, 6500 гривен, могут рассчитывать на выплаты, если обратятся в банк, на карту которого должны быть зачислены средства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие украинцы из-за обстрелов были вынуждены выехать из своих городов в более безопасные регионы и сейчас не имеют возможности вернуться домой из-за повышенной опасности. Таким людям государство продолжит выплачивать денежную помощью. А вот тем, кто не живет в зонах боевых действий, перестанут давать социальные выплаты.

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