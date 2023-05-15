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День победы 8 мая: поддерживают ли такое решение украинцы

Согласны ли украинцы с инициативой Владимира Зеленского отмечать День победы 8 мая.

сегодня, 13:20
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Автор:

Slava Kot

Президент Владимир Зеленский предлагает перенести празднование Дня победы с 9 мая днем ранее – 8 мая. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследования компании Active Group узнал, поддерживают ли такое предложение Зеленского граждане Украины.

День победы 8 мая: поддерживают ли такое решение украинцы

Президент предлагает отмечать День победы 8 мая

Во время видеообращения ко Дню победы Владимир Зеленский сообщил о новом законопроекте, предусматривающем перенос праздничного и нерабочего дня с 9 мая на 8 мая. Такую инициативу президент объясняет тем, что 8 мая будут отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.


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"Именно 8 мая большинство народов мира вспоминает величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла войну. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта" — рассказал Зеленский.

Компания Active Group провела опрос с помощью онлайн-опроса и выяснила, поддерживают ли украинцы инициативу Владимира Зеленского отмечать День памяти и победы 8 мая. Согласно исследованиям, 75,5% украинцев полностью или частично поддерживают такое решение, тогда как противоположный вариант избрали 15,6%.

День победы 8 мая: поддерживают ли такое решение украинцы - фото 2

Более 80% опрошенных отметили, что слышали об инициативе президента Украины Владимира Зеленского перенести празднование Дня победы на 8 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Акт о капитуляции Германии был подписан 7 мая, но День победы отмечают в Европе 8 мая, а в некоторых странах под оккупацией Советского Союза — это 9 мая.

Также "Комментарии" писали о лидерах стран, приехавших в Россию на военный парад к Владимиру Путину.



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Источник: https://t.me/pulsweek/153
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