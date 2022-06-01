День памяти Патрикия: что категорически нельзя делать 1 июня

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Светлана Шкурупий
В
среду, 1 июня, чтится память священномученика Патрикия и князя Иоанна
Угличского, а в народе в этот день отмечается праздник — Иван Долгий. Что сегодня
можно и категорически нельзя делать?
Церковный праздник 1 июня (фото из открытых источников)
Известно,
что священномученик Патрикий был епископом, он проповедовал христианство и за
это его подвергли жестоким мучениям вместе с тремя пресвитерами (Акакием,
Менандром и Полиеном). Но несмотря на страдания, которые им пришлось перенести,
они обратили в христианскую веру многих жителей.
Вторым
святым, которого принято вспоминать в первый день лета, является Иоанн
Угличский. Он был заключен в темницу без вины на 32 года. Но вместо того, чтобы
страдать по своему положению, радовался ему и верил, что Господь посылает им
такие испытания и такую судьбу как благо.
В
народе этот день называется "Иван Долгий", по памяти одного из
святых. Долгий он, так как славяне работали с утра и до позднего вечера, ухаживая
за своими огородами и садами. В этот праздник обычно сеяли цветную капусту, огурцы,
бобовые и тыквенные. Чтобы уберечь свой урожай от заморозков и ветров-суховеев,
посадки укрывали. Отсюда прозвание 1 июня (Иоанн Угличский) – оберег нивы. Помимо
этого, вечером мужчины шли в поле, становились лицом к ветру и читали особый,
защитный заговор. Он был призван сохранить урожай от ветров.
Также
в первый день лета хозяйки пекли пироги, лепили вареники и угощали ими друзей,
знакомых и соседей. Угощения относили в поле, как дары Земле, чтобы она
подарила богатый урожай. Хорошей традицией считается уборка и избавление от
ненужных вещей.
Что
нельзя делать 1 июня?
Согласно
церковных обычаям, 1 июня, не желательно грустить, ссориться, сплетничать, а
также лениться, иначе так пройдет весь сезон. А еще нельзя бездельничать, в
первый день лета постарайтесь выполнять любую работу, если у вас выходной. В
этот день нельзя ломать ветки, рвать растения и вредить им.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в Украине будут отмечать новый государственный праздник.
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