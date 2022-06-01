День памяти Патрикия: что категорически нельзя делать 1 июня

В среду, 1 июня, чтится память священномученика Патрикия и князя Иоанна Угличского, а в народе в этот день отмечается праздник — Иван Долгий. Что сегодня можно и категорически нельзя делать?

Церковный праздник 1 июня (фото из открытых источников)

Известно, что священномученик Патрикий был епископом, он проповедовал христианство и за это его подвергли жестоким мучениям вместе с тремя пресвитерами (Акакием, Менандром и Полиеном). Но несмотря на страдания, которые им пришлось перенести, они обратили в христианскую веру многих жителей.

Вторым святым, которого принято вспоминать в первый день лета, является Иоанн Угличский. Он был заключен в темницу без вины на 32 года. Но вместо того, чтобы страдать по своему положению, радовался ему и верил, что Господь посылает им такие испытания и такую судьбу как благо.

В народе этот день называется "Иван Долгий", по памяти одного из святых. Долгий он, так как славяне работали с утра и до позднего вечера, ухаживая за своими огородами и садами. В этот праздник обычно сеяли цветную капусту, огурцы, бобовые и тыквенные. Чтобы уберечь свой урожай от заморозков и ветров-суховеев, посадки укрывали. Отсюда прозвание 1 июня (Иоанн Угличский) – оберег нивы. Помимо этого, вечером мужчины шли в поле, становились лицом к ветру и читали особый, защитный заговор. Он был призван сохранить урожай от ветров.

Также в первый день лета хозяйки пекли пироги, лепили вареники и угощали ими друзей, знакомых и соседей. Угощения относили в поле, как дары Земле, чтобы она подарила богатый урожай. Хорошей традицией считается уборка и избавление от ненужных вещей.

Что нельзя делать 1 июня?

Согласно церковных обычаям, 1 июня, не желательно грустить, ссориться, сплетничать, а также лениться, иначе так пройдет весь сезон. А еще нельзя бездельничать, в первый день лета постарайтесь выполнять любую работу, если у вас выходной. В этот день нельзя ломать ветки, рвать растения и вредить им.

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