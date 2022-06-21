День летнего солнцестояние 2022: что категорически нельзя делать

Во вторник, 21 июня, состоится День летнего солнцестояния — кардинальная точка года и самый длинный день в году. Астрологи говорят, что эта дата мистическая и обладает особой энергетикой. Что можно и нельзя делать?

Летнее солнцестояние 2022 / Фото: depositphotos.com

Наши предки придавали этому дню важное значение, потому что этот праздник был посвящен Солнцу — символу жизни и тепла. 21 июня оно достигает максимально высокой точки и словно "зависает" в зените. Этот день было принято проводить на природе, устраивать гуляния и разжигать костры. Еще нужно собирать травы, потому что считалось, что они обладают целебными свойствами. На их основе делали различные мази и лекарства.

Учитывая, что День летнего солнцестояние обладает мощной энергией, эксперты рекомендуют загадать самое заветное желание и оно точно сбудется. Также наши предки в эту дату совершали различные обряды. Девушки, чтобы на дольше сохранить свою молодость и красоту просыпались рано утром и умывались росой. А чтобы отогнать от себя беды, люди оставляли на пороге дома крапиву.

Что категорически нельзя делать 21 июня?

- нельзя ругаться, сплетничать, провоцировать скандалы, выяснять отношения и сквернословить. Необходимо отгонять от себя негативные мысли и окружить себя позитивом;

- не стоит одалживать и давать кому-то в долг деньги;

- откажитесь от темных цветов, потому что Солнце ассоциируется с чем-то теплым и ярким. Выбирайте оранжевую, желтую и красную одежду, чтобы привлечь удачу;

- не стоит принимать подарков;

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с 2022 года в Украине ежегодно будут отмечать 28 июля как государственный праздник – День Украинской Государственности.

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