День летнего солнцестояние 2022: что категорически нельзя делать

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Светлана Шкурупий
Во вторник, 21 июня, состоится День
летнего солнцестояния — кардинальная точка года и самый длинный день в году.
Астрологи говорят, что эта дата мистическая и обладает особой энергетикой. Что можно и нельзя делать?
Летнее солнцестояние 2022 / Фото: depositphotos.com
Наши предки придавали этому дню
важное значение, потому что этот праздник был посвящен Солнцу — символу жизни и
тепла. 21 июня оно достигает максимально высокой точки и словно
"зависает" в зените. Этот день было принято проводить на природе,
устраивать гуляния и разжигать костры. Еще нужно собирать травы, потому что
считалось, что они обладают целебными свойствами. На их основе делали различные
мази и лекарства.
Учитывая, что День летнего
солнцестояние обладает мощной энергией, эксперты рекомендуют загадать самое
заветное желание и оно точно сбудется. Также наши предки в эту дату совершали различные
обряды. Девушки, чтобы на дольше сохранить свою молодость и красоту просыпались
рано утром и умывались росой. А чтобы отогнать от себя беды, люди оставляли на
пороге дома крапиву.
Что категорически нельзя делать 21
июня?
- нельзя ругаться, сплетничать,
провоцировать скандалы, выяснять отношения и сквернословить. Необходимо
отгонять от себя негативные мысли и окружить себя позитивом;
- не стоит одалживать и давать
кому-то в долг деньги;
- откажитесь от темных цветов,
потому что Солнце ассоциируется с чем-то теплым и ярким. Выбирайте оранжевую,
желтую и красную одежду, чтобы привлечь удачу;
- не стоит принимать подарков;
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, что с 2022 года в Украине ежегодно будут
отмечать 28 июля как государственный праздник – День Украинской
Государственности.
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