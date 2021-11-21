День Достоинства и Свободы: эксперты рассказали о победах и поражениях Украины

С 2017 ежегодно 21 ноября
в Украине отмечается День Достоинства
и Свободы, посвященный Оранжевой
революции 2004 года и Революции Достоинства
2013-2014. Эксперты оценили для
издания "Комментарии" важность этой
даты, а также рассказали, что следует
предпринять, чтобы ситуация с истиной
свободой в Украине изменилась в лучшую
сторону.
День Достоинства и Свободы - фото из открытых источников
Патриоты и все участники
Революции Достоинства были и остаются
главными адептами украинской независимости
Кандидат политических
наук, политический эксперт Дмитрий
Гаврилюк отмечает, что патриоты и все
участники Революции Достоинства были
и остаются главными адептами украинской
независимости.
"Не 95 квартал, не Ахметов,
не Коломойский, не другие манкурты с
украинской пропиской никогда не будут
ценить или проявлять уважение к Революции
Достоинства и его достижениям, – уверен
эксперт. – Естественно, в этот день мы
должны то и дело доказывать правоту
известной киевлянки Голды Мейер (бывшая
премьер-министр Израиля – прим. ред.),
которая отмечала, что "никому, кроме
вас, ваше государство не нужно, никто,
кроме вас, его не будет развивать". Важно
не дать забыть молодым украинцам о роли
небесной сотни, о невероятной сплоченности
и солидарности патриотов, которая была
в 2013-2014 годах – и сейчас частично имеет
место".
По мнению Дмитрия
Гаврилюка, следует предпринять ряд
шагов (действий), чтобы ситуация в Украине
стала лучше.
"Во-первых, нужно любить
Украину как родину, как высшую ценность
для гражданина. Во-вторых, не бояться и
быть готовым в случае необходимости
выполнить свой гражданский долг и
защитить ее независимость, если психопат
из Кремля решит пойти на украинцев
силой. В-третьих, не голосовать за
Зеленского на очередных (а если он начнет
преждевременно нервничать — на досрочных)
президентских и парламентских выборах,
не голосовать за "слуг народа", потому
что наиболее деструктивного политика
и нерешительного главнокомандующего
не найти. В-четвертых, поддерживать
украинскую армию, волонтеров, проактивные
общественные движения. Донатить
(поддерживать деньгами) последние,
приобщаться к их инициативам. Контролировать
свою местную власть до последней гривны
и всё время их каденций. Не голосовать
за пророссийские партии типа ОПЗЖ, Наши
(Мураева), партию Шария и так далее, –
считает Дмитрий Гаврилюк. – Важно не
быть застенчивым малороссом. Общаться
на украинском, учиться ему и на нём.
Исследовать свою историю, анализировать
факапы предшественников, ценить достояние
Революции Достоинства — свободу и
достоинство, за которые всегда нужно
бороться и ценить. Ведь даже в 21 веке
нет гарантии, что к власти не придут
посредственные политики, которые были
посредственными комиками, и даже
посредственными патриотами Украины".
Нужно полностью
поменять направление внутренней и
внешней политики
Нардеп IV и V созывов,
директор Украинского центра социальной
аналитики Евгений Филиндаш называет
Евромайдан государственным переворотом
– кровавым, незаконным и антиконституционным.
"Его прямым следствием
стали события в Крыму, массовое убийство
людей в Одессе 2 мая 2014 года, война на
Донбассе, развал экономики, обнищание
большинства граждан и общая деградация
страны. Вместо достоинства Украина
получила униженный статус неоколонии,
управляемой Западом, вместо свободы –
неконституционные запреты на идеологию
(так называемая декоммунизация), репрессии
против несогласных с евромайданным
режимом, дискриминация русского языка,
ущемление свободы слова и внесудебные
закрытия СМИ", – считает Евгений
Филиндаш.
По его мнению, чтобы
изменить ситуацию в лучшую сторону,
нужно для начала на государственным
уровне признать всё это, полностью
поменять направление внутренней и
внешней политики, вернуть Украине
суверенитет.
"Также следует судить
организаторов евромайдана и представителей
власти, разрушавших и продолжающих
разрушать страну", – резюмирует эксперт.
Напомним, Офис Генерального прокурора информирует о новых подозрениях по делу расстрелов митингующих на Майдане во время "Революции Достоинства". Девяти лицам – фигурантам расследования преступлений в 2014 г. – сообщено о новых подозрениях и замене предыдущих.
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