День Достоинства и Свободы: эксперты рассказали о победах и поражениях Украины

С 2017 ежегодно 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы, посвященный Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013-2014. Эксперты оценили для издания "Комментарии" важность этой даты, а также рассказали, что следует предпринять, чтобы ситуация с истиной свободой в Украине изменилась в лучшую сторону.

День Достоинства и Свободы - фото из открытых источников





Патриоты и все участники Революции Достоинства были и остаются главными адептами украинской независимости





Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк отмечает, что патриоты и все участники Революции Достоинства были и остаются главными адептами украинской независимости.





"Не 95 квартал, не Ахметов, не Коломойский, не другие манкурты с украинской пропиской никогда не будут ценить или проявлять уважение к Революции Достоинства и его достижениям, – уверен эксперт. – Естественно, в этот день мы должны то и дело доказывать правоту известной киевлянки Голды Мейер (бывшая премьер-министр Израиля – прим. ред.), которая отмечала, что "никому, кроме вас, ваше государство не нужно, никто, кроме вас, его не будет развивать". Важно не дать забыть молодым украинцам о роли небесной сотни, о невероятной сплоченности и солидарности патриотов, которая была в 2013-2014 годах – и сейчас частично имеет место".





По мнению Дмитрия Гаврилюка, следует предпринять ряд шагов (действий), чтобы ситуация в Украине стала лучше.





"Во-первых, нужно любить Украину как родину, как высшую ценность для гражданина. Во-вторых, не бояться и быть готовым в случае необходимости выполнить свой гражданский долг и защитить ее независимость, если психопат из Кремля решит пойти на украинцев силой. В-третьих, не голосовать за Зеленского на очередных (а если он начнет преждевременно нервничать — на досрочных) президентских и парламентских выборах, не голосовать за "слуг народа", потому что наиболее деструктивного политика и нерешительного главнокомандующего не найти. В-четвертых, поддерживать украинскую армию, волонтеров, проактивные общественные движения. Донатить (поддерживать деньгами) последние, приобщаться к их инициативам. Контролировать свою местную власть до последней гривны и всё время их каденций. Не голосовать за пророссийские партии типа ОПЗЖ, Наши (Мураева), партию Шария и так далее, – считает Дмитрий Гаврилюк. – Важно не быть застенчивым малороссом. Общаться на украинском, учиться ему и на нём. Исследовать свою историю, анализировать факапы предшественников, ценить достояние Революции Достоинства — свободу и достоинство, за которые всегда нужно бороться и ценить. Ведь даже в 21 веке нет гарантии, что к власти не придут посредственные политики, которые были посредственными комиками, и даже посредственными патриотами Украины".





Нужно полностью поменять направление внутренней и внешней политики





Нардеп IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш называет Евромайдан государственным переворотом – кровавым, незаконным и антиконституционным.





"Его прямым следствием стали события в Крыму, массовое убийство людей в Одессе 2 мая 2014 года, война на Донбассе, развал экономики, обнищание большинства граждан и общая деградация страны. Вместо достоинства Украина получила униженный статус неоколонии, управляемой Западом, вместо свободы – неконституционные запреты на идеологию (так называемая декоммунизация), репрессии против несогласных с евромайданным режимом, дискриминация русского языка, ущемление свободы слова и внесудебные закрытия СМИ", – считает Евгений Филиндаш.





По его мнению, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, нужно для начала на государственным уровне признать всё это, полностью поменять направление внутренней и внешней политики, вернуть Украине суверенитет.

"Также следует судить организаторов евромайдана и представителей власти, разрушавших и продолжающих разрушать страну", – резюмирует эксперт.





Напомним, Офис Генерального прокурора информирует о новых подозрениях по делу расстрелов митингующих на Майдане во время "Революции Достоинства". Девяти лицам – фигурантам расследования преступлений в 2014 г. – сообщено о новых подозрениях и замене предыдущих.

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