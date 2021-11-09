Новое решение по делу Майдана – офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора информирует о новых подозрениях по делу расстрелов митингующих на Майдане во время "Революции Достоинства".

Офис Генерального прокурора принимает новые решения по Майдану - иллюстративное фото из сети

Девяти лицам – фигурантам расследования преступлений в 2014 г. – сообщено о новых подозрениях и замене предыдущих.

В одном из дел рассматривают деятельность бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, руководителя ГУ МВД Украины в Киеве Валерия Коряка, командира киевского спецподразделения "Беркут" Сергея Кусюка, а также их заместителей. Их подозревают в том, что в феврале 2014 г. они входили в состав группы, совершившей ряд преступлений: препятствовали митингующим, превышали свои служебные полномочия, убивали, наносили телесные повреждения и организовывали террористические акты. Фигурантам предъявлено подозрение в соответствии с 18 статьями Уголовного кодекса Украины.

Новое подозрение, оглашенное Прокуратурой, касается террористического акта 18 февраля. В тот день проходило шествие демонстрантов в поддержку ограничений полномочий Януковича. В результате теракта погибли четыре мирных граждан. Максимальный срок наказания за преступление по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса – 15 лет заключения или пожизненное.

В отношении того же периода идет следствие против министра обороны Украины Павла Лебедева, командующего внутренними войсками ВМС Дениса Березовского, главы СБУ Александра Якименко и его заместителя. Рассматривается то, что они, вероятно, делали для прекращения протестов и удержания у власти Виктора Януковича. Подозревается, что они организовали разгон демонстрантов с помощью специальных средств, военной техники и оружия. В результате в центре Киева с 18 по 20 февраля 2021 г. погибли 67 граждан Украины, пострадали более тысячи гражданских лиц и правоохранителей.

О задержании главы незаконной тюрьмы "Изоляция", которое провело СБУ в Киеве, издание "Комментарии" сообщало ранее

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