День Достоинства и Свободы: почему он так много значит для украинцев, особенно сейчас

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Праздник посвящен Оранжевой революции 2004 и Революции Достоинства 2013-2014 гг. С эмоциональным обращением по этому поводу выступил президент Зеленский. Что можно сказать об особенностях данного праздника в этом году? Почему так вышло, что достоинство и свобода стали ключевыми качествами украинцев, в отличие от тех же россиян и белорусов, как показала эта война? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

День Достоинства и Свободы. Фото: из открытых источников

Знаменательно, что День Достоинства и Свободы отмечается в Украине искренне, прежде всего, на уровне народа

Политолог Андрей Окара напоминает, что советская политическая система пыталась модернизировать все народы, все республики под один стандарт. Но после распада СССР каждая из республик, обретших независимость, стала возвращаться к характерному для себя политическому и социальному устрою.

"Ряд стран вернулись к восточным деспотиям, Россия – к абсолютной монархии с современным крепостным строем. А Украина – в формат казацко-гетманской вольницы. И именно в 2004 и 2013-14 гг произошли значимые переломы, – подчеркивает эксперт. – Это были серьезный точки слома, часть глобального процесса, который идет в Украине последние десятилетия. Он представляет собой одну большую революцию по возвращению политической системы в тот формат, который присущ украинскому народу, истории, характеристикам".

По словам Андрея Окары, для Украины представления о свободе, солидарности, достоинстве, справедливости горизонтальном типе социальной интеграции, самоуправлении – не простые слова (как для подавляющей части того же российского общества). И не слова, которые были не пустыми, но уже стерлись, нивелировались, когда смысл отделился от самой концепции – как во многих странах Запада.

"А Украина переживает это всё в напряженном, осмысленном, эмоционально заостренном формате. И поэтому в Украине вышеназванные понятия наполняются реальными смыслами. И обе революции этого века, и первая — на граните в 1990-м, это наглядно продемонстрировали. Как демонстрирует сейчас и вся российско-украинская война", – поясняет политолог.

По его мнению, в украинских революционно-эволюционных процессах было три составляющие.

Первая – экзистенциальная революция, революция достоинства человека и общества. Когда этически-моральные характеристики воплощаются в социально-политической реальности.

Вторая – антифеодальные восстания, против олигархического строя, который строили в Украине с 1991 года и фактически до начала российско-украинской войны. То есть – борьба общества с олигархической властью.

Третья – антиимпериалистическая составляющая. А именно – борьба Украины с российской империей/деспотией.

"Все эти три составляющие позволяют украинцам так яростно вести борьбу за свое будущее. Будущее, которое они хотят строить сами, не по чьей-то указке и не под чьим-то протекторатом, – акцентирует Андрей Окара. – Знаменательно, что День Достоинства и Свободы отмечается в Украине искренне, прежде всего, на уровне народа. А не как в РФ, где День народного единства 4 ноября так и не наполнился смыслами. И общий контраст в отношении к свободе, справедливости, единству проявляется, в том числе, в отношении к данным праздникам".

Ответ на вопрос, почему достоинство и свобода сейчас стали отличительными качествами именно украинцев, следует искать в нашей истории

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов рассуждает так:

"Право на протест в случае узурпации власти или нарушения гражданских прав и свобод является одним из фундаментальных принципов демократии. Оно описано в трудах классиков политической философии — Джона Локка, Жан-Жака Руссо, Монтескьё и других. Их теоретические работы послужили одним из фундаментов Великой Французской Революции. Если у человека есть достоинство, он не потерпит нарушения своих прав и свобод – будет отстаивать их всеми возможным средствами, вплоть до восстания. И это право, кстати, прописано в 22-й статье Конституции Украины".

По мнению эксперта, ответ на вопрос, почему достоинство и свобода сейчас стали отличительными качествами именно украинцев, следует искать в нашей истории, которая фактически вся, начиная с Киевской Руси – битва с захватчиками. Если не углубляться в глубь веков, то можно вспомнить Запорожскую Сечь, национально-освободительную борьбу Богдана Хмельницкого, Украинскую революцию 1917-1921 гг, действия УПА и так далее.

"Именно такие исторические события формировали в украинцах соответствующий характер, сделав достоинство и свободу едва ли не главными в жизни нашего народа", – поясняет Николай Спиридонов.

Он считает правильным, что в этом году, на фоне войны и огромных потерь, нет особых торжественных мероприятий по поводу сегодняшней даты.

"Уже прозвучали поздравления президента и ряда других официальных лиц, проводятся разного рода флешмобы. В соцсетях видно, что украинцы этот день чтят, отмечают, – акцентирует эксперт. – Ну, а отсутствие неких торжеств понятно. Надеемся, в следующем году, после нашей победы, мы с размахом отметим День Достоинства и Свободы на главной площади страны и не только там".

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