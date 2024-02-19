День ангела 19 февраля: кого сегодня стоит поздравить

Как передает портал "Комментарии", сегодня стоит подготовить теплые слова для друзей и близких с именами: Вакула, Марта, Севастян, Марфа, Максим, Никита, Юлиан, Василий, Иван. Кроме того, именины будут праздновать: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Теодор, Федор.

День ангела. Фото из открытых источников

19 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа. В народе – праздник Архипов день, Филя Вешний.

Архипп и Филимон, по одной из версий, были братьями, по другой — Архипп был сыном Филимона. Оба посвятили жизнь служению Богу. Филимона и его жену, равноапостольную Апфию, крестил сам апостол Павел. В своем доме, в городе Колоссы, Филимон с женой устроили церковь, где собирались христиане. Но при императоре Нероне на них устроили гонения. В один из языческих праздников толпа схватила супругов и Архиппа. Молодого человека сильно порезали, а Филимона с Апфией приговорили к побиению камнями. Все трое погибли мученической смертью и причислены к лику святых.

В народном календаре 19 февраля – праздник Архипов день, Филя Вешний, Филимон, Федот. По приметам этого дня делали прогноз погоды: если солнечный день — год будет урожайный. Нанесло снега – трава поздно вырастет. Чайка над домом пролетит – скоро сойдет лед. Считается, что если день выдался совсем теплый, то погода весной будет непредсказуемой.

Среди запретов, что сегодня нельзя делать — тяжело работать, но и лениться тоже не следует. Не разрешается ругаться и думать о плохом. Нужно следить за чистотой — дома, тела и мыслей. Запрещается отказывать в помощи тем, кто попросит — иначе удача отвернется.

В этот день можно пойти в церковь или помолиться дома. У святых апостолов просят помощи в укреплении веры, совета, как перестать сомневаться. По народным приметам, хозяйкам нужно посвятить день хлопотам на кухне — считается, что чем больше блюд наготовишь, тем богаче будет дом. В старину обязательно пекли каравай и раздавали по кусочку всем домашним. Также следует подать милостыню, накормить нищих или бездомных животных — чем больше добрых дел будет сделано в Архипов день, тем счастливее и удачнее окажется год для семьи.

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