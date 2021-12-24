Дело Шеремета: суд снял электронный браслет с Антоненко

Очередное судебное заседание по делу убийства одного из руководителей издания "Украинская правда" Павла Шеремета состоялось сегодня, 24 декабря. На скамье подсудимых находятся трое подозреваемых – Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко. Сегодня суд вынес решение о снятии с ветерана АТО Андрея Антоненко электронного средства контроля и сменил ему место ареста, ка пояснил его адвокат - из-за переезда. Сообщает "Украинская правда".

Андрей Антоненко. Фото из Facebook

"Ходатайство обвинения о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Андрею Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста с 23:00 до 6:00. Срок действия меры пресечения 2 месяца — до 24 февраля 2022 года", – прокоментировала судья.

Суд продлил ночной домашний арест и для Юлии Кузьменко еще на два месяца. И на столько же времени срок действия обязанностей для Яны Дугарь. Следующее заседание суда запланировано на 21 января.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре столицы: его авто взорвали самодельной взрывчаткой. Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил в смерти журналиста врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко. В сентябре 2020 года обвинительный акт по ним был направлен в суд. Все трое подозреваемых в убийстве обвинения опровергают и считают данный судебный процесс политическим преследованием.

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