Дело Шеремета: суд снял электронный браслет с Антоненко

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Людмила Слободенюк
Очередное судебное заседание по делу убийства одного из руководителей издания "Украинская правда" Павла Шеремета состоялось сегодня, 24 декабря. На скамье подсудимых находятся трое подозреваемых – Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко. Сегодня суд вынес решение о снятии с ветерана АТО Андрея Антоненко электронного средства контроля и сменил ему место ареста, ка пояснил его адвокат - из-за переезда. Сообщает "Украинская правда".
Андрей Антоненко. Фото из Facebook
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре столицы: его авто взорвали самодельной взрывчаткой. Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил в смерти журналиста врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко. В сентябре 2020 года обвинительный акт по ним был направлен в суд. Все трое подозреваемых в убийстве обвинения опровергают и считают данный судебный процесс политическим преследованием.
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