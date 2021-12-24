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Большинство украинцев верят в возможность российского вторжения в Украину, – опрос

Украинцы считают, что Россия в качестве давление на Украину может применить армию

сегодня, 14:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Большинство, а именно 49,2% украинцев считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины, 41,4% считают, что нападения не произойдет. Как информирует портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, который проводился в первой половине декабря.

Большинство украинцев верят в возможность российского вторжения в Украину, – опрос

Российские войска. Фото: из открытых источников

Также из результатов исследования следует, что почти 58% наших соотечественников считают, что власть проводит недостаточную работу в дипломатическом секторе, а также не на достаточном уровне проводит работу по усилению обороноспособности государства, что в комплексе может предотвратить российское вторжение. В то же время 27% считают такую работу удовлетворительной.

Чуть больше 39% украинцев считает, что, если НАТО примет условия Путина и откажет Украине во вступлении в Альянс, то это лишь усилит агрессивные попытки Кремля наступать войной на Украину. И 29,7%, наоборот, уверены, что, если НАТО откажет Украине, то в разы повысится безопасность государства, ведь Россия тогда не будет предпринимать вражеских попыток вторгнуться в Украину. Чуть больше 31% опрошенных не смогли дать внятный ответ на этот вопрос.

Опрос проводился с 16 по 16 декабря. Опрошено было 1 203 украинцев в возрасте от 18 лет.

Читайте на портале "Комментарии" — провластная партия "Слуга народа" вернула себе лидерство в общеукраинском рейтинге: опубликованы новые результаты опроса. На втором месте идет оппозиционная "Европейская Солидарность". Замыкает тройку лидеров рейтинга партия "ОПЗЖ".

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — подавляющее большинство россиян считают вероятной войну с Украиной. Опрос проводился "Левада-центром".



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1083&page=1
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