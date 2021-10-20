Дело о драке ветерана АТО Маймана с Кивой: нардепа признали потерпевшим, хотя он первый напал



















Активисту, ветерану АТО Михаилу Майману вручили обвинительный акт по делу о драке с нардепом Ильей Кивой. В полиции считают, что ветеран АТО первым спровоцировал драку и напал на Илью Киву. Вот только кадры с камер видеонаблюдения свидетельствую об обратном. Как передает издание "Комментарии", об этом Михаил Майман рассказал в видеообращении, которое опубликовал на своем Telegram-канале Mayman News.

Илья Кива и Михаил Майман. Фото из открытых источников

Ветеран АТО напомнил, что история с нападением на него одиозного нардепа Ильи Кивы в одном из ресторанов получила неожиданное продолжение.

По словам Михаила Маймана, версия правоохранителей сводится к тому, что это именно он напал на нардепа, а не наоборот.

"Теперь я получил обвинительный акт, в котором написано, что Кива – потерпевший", — сообщил Майман.

Ветеран АТО добавляет, ему пока неизвестно о дате суда. Адвокат Маймана Андрей Циганков обращает внимание общественности на то, как правоохранители быстро поменяли статью, по которой было возбуждено дело против его подзащитного. Изначально дело было возбуждено по статье 346 УКУ. Полицейские хотели выкрутить все так, что ветеран АТО совершил нападение на политического деятеля, "бесценного для Украины". Но потом дело переквалифицировали на статью 125 – нанесение легких телесных повреждений.

Адвокат возмущен тем, что все украинцы уже увидели, как именно Илья Кива напал на Михаила Маймана, а не наоборот, но правоохранители почему-то отказываются видеть очевидное. В обвинительном акте все перекрутили – не было никакого нападения. Правоохранители пытаются доказать, что нужно верить их обвинительному акту, а не кадрам на видео. А в обвинительном акте говорится, что Майман увидел в ресторане своему знакомого Киву и без каких-либо причин решил нанести тому удары.

Отметим, инцидент, о котором идет речь в обвинительном акте, случился в январе 2020 года в одном из ресторанов Киева. На ролике, который оказался в сети, видно, как Кива подходит к Майману и бьет его головой в нос, после этого ветеран дает ответ нардепу.

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