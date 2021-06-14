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Дело Майдана: сколько лет получили бывшие сотрудники "Беркута" за разгон протестующих

Двух спецназовцев, которые были причастны к разгону Майдана в 2014 году, приговорили к лишению свободы

сегодня, 15:12
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 14 июня, Шевченковский районный суд города Киев вынес приговор по делу "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохони за разгон Майдана 30 ноября 2013 года. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Дело Майдана: сколько лет получили бывшие сотрудники "Беркута" за разгон протестующих

"Беркутовцы" на Майдане. Фото: РИА

Суд признал бывших правоохранителей виновными в превышении служебных полномочий и приговорил их к трем годам лишения свободы. Кроме того, им запрещено занимать должности в правоохранительных органах на три года.

Журналисты сообщают, что это дело рассматривалось по ходатайству гражданина Украины Максима Федяя, которого преступники задержали 30 ноября 2013 года вблизи стелы на Майдане Независимости. "Беркутовцы" составили против него рапорт об административном правонарушении, куда внесли ложные сведения.

Также известно, что Эйсмонта и Мохоню освободили от отбывания наказания по статьям о препятствовании мирным собраниям и служебном подлоге из-за срока давности. Но суд полностью удовлетворил требования потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 400 тысяч гривен.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла постановление, которым признала Революцию Достоинства 2013-2014 годов одним из основных моментов становления Украины за годы независимости. Также постановление осуждает незаконные действия прокуроров, должностных лиц и сотрудников спецподразделения милиции "Беркут" как таковые, что нанесли стране непоправимый ущерб.

Добавим, что согласно социологическому исследованию, проведенному в январе 2021 года, 32,3% респондентов сказали, что Революция Достоинства, которая состоялась в 2014-м, была борьбой граждан за свои права. 20,6% назвали это стихийным протестом населения. 14,7% видят в тех событиях борьбу элит за власть, 21,2% — государственный переворот, 11,3% — не определились с ответом.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/prigovor-razgon-maydana-dvuh-berkutovtsev-1623663397.html
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