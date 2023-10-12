Дело бывшего замминистра Минобороны Шаповалова могут курировать из ОП – Центр политической разведки

Абсурдность и бесконечность процесса против Вячеслава Шаповалова, бывшего зама Алексея Резникова по тыловому обеспечению, говорит о том, что этот процесс режиссирует кто-то очень влиятельный. Такими людьми могут быть руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров, который, по данным СМИ, контролирует всю правоохранительную систему. Такое предположение сделал руководитель Центра политической разведки Олег Постернак. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале сайта "Факты".

Вячеслав Шаповалов. Фото: из открытых источников

"Только кто-то очень высокопоставленный может сделать так, что СБУ и ДБР с прокуратурой списывают друг у друга тексты подозрений и действуют по одному и тому же шаблону. Кто же это может быть? Не Ермак ли это вместе с Татаровым? Ну, какие еще могут быть варианты?" — отмечает политтехнолог.

Он также напомнил суть дела и ход его рассмотрения в разных судах с большим количеством привлекавшихся судей.

Хотя Шаповалов был задержан сразу после скандала с яйцами "по 17 гривен", ему инкриминируют совсем другое.

"Кратко суть подозрений звучит так: однажды при обстоятельствах, выяснять которые следствию было в лом, у Шаповалова появилось горячее желание препятствовать ВСУ. Его так распирало, что сразу после 24 февраля 2022 года он бросился заключать контракты с иностранными компаниями на поставки бронежилетов и касок", — рассказывает блогер.

Он добавляет, часть товара оказалась недостаточного качества. К тому же за него была произведена полная предоплата.

"До сих пор не могу понять, в чем здесь криминал", — комментирует Постернак.

Также Шаповалова обвиняют в том, что приобретенный товар сначала попадал в польский Жешув, где проверить качество не было возможности.

Издание отмечает, еще одно обвинение: до 2022 года МО не закупило ни одного бронежилета. Однако закупку бронежилетов на 2021 год не утвердил Комитет ВР, а Шаповалов пришел в МО только в конце года. Дело Шаповалова уже 9 месяцев кочует из одного суда в другой. Авторы обвинения также меняются: "Еще летом стало понятно, что ничего из него не выйдет, потому что там одно обвинение абсурднее другого, а доказательства не стоят выеденного яйца даже по 17 гривен. И тогда появилось дело СБУ, суть которого практически та же, что и в ДБР".

По предположению блогера, дело Шаповалова было частью кампании по отстранению от должности бывшего министра обороны: "Ок, цель этого шабаша заключалась в том, чтобы убрать Резникова. Давили на него делом Шаповалова в том числе. Убрали. Но если уже достигли своего, не пора ли сворачивать шапито?". Сам Шаповалов в своем интервью заявил, что, несмотря ни на что, ему удалось создать очень неплохие стратегическими запасы на случай мобилизации и увеличения ЗСУ — это примерно 200 тис. комплектов бронежилетов.

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