Дефицит в энергосистеме: "Укрэнерго" обратилось к украинцам с просьбой

В энергосистеме Украины сегодня зафиксировали дефицит электроэнергии. В связи с непростой ситуацией и риском на некоторое время остаться без электричества украинцев призвали бережливо потреблять ресурс в течение суток. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы НЭК "Укрэнерго".

Дефицит в энергосистеме. Фото из открытых источников

Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует, что в вечерние часы дефицит может увеличиться.

Основными причинами дефицита является увеличение потребления из-за похолодания, повышенной аварийности блоков электростанций и недостаточности объемов импорта электроэнергии из ЕС.

"Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", – заявили в Укрэнерго.

Кроме этого, по состоянию на утро 22 ноября из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 427 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях.

Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

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