Дайверы нашли древние сокровища на дне моря и достали их штопором

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Хмільовська Інна
Фридайверы-любители нашли одно из самых больших в Европе кладов золотых римских монет во время отпуска у побережья Испании. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Дайверы нашли древние сокровища, фото с открытых источников
Специалисты из Университета Аликанте определили три монеты с изображением римского императора Валентиниана I, семь монет с изображением Валентиниана II, 15 монет Феодосия I, еще 17 монет Аркадиона и 10 монет Гонория.
Тайник, предположительно спрятанный от варварских захватчиков около 1500 лет назад, был обнаружен двумя дайверами, убирающими мусор с морского дна в Аликанте. Несмотря на то, что 53 неповрежденные золотые монеты лежали на морском дне сотни лет, они, как говорят, находятся в "идеальном состоянии сохранности", что позволяет исследователям читать надписи и идентифицировать римских императоров.
Затем вернулись на место и, используя штопор и швейцарский армейский нож, потратили два часа, раскапывая оставшееся сокровище.
"В районе, где они были обнаружены, нет остатков затонувших кораблей, так что это, вероятно, добровольное сокрытие от прибытия варваров к побережью Испании, в данном случае аланов. Это открытие говорит нам о контексте страха, о мире, которому конец, о мире Римской империи", — добавил дайвер.
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