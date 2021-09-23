Дайверы нашли древние сокровища на дне моря и достали их штопором

Фридайверы-любители нашли одно из самых больших в Европе кладов золотых римских монет во время отпуска у побережья Испании. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дайверы нашли древние сокровища, фото с открытых источников

Специалисты из Университета Аликанте определили три монеты с изображением римского императора Валентиниана I, семь монет с изображением Валентиниана II, 15 монет Феодосия I, еще 17 монет Аркадиона и 10 монет Гонория.

Тайник, предположительно спрятанный от варварских захватчиков около 1500 лет назад, был обнаружен двумя дайверами, убирающими мусор с морского дна в Аликанте. Несмотря на то, что 53 неповрежденные золотые монеты лежали на морском дне сотни лет, они, как говорят, находятся в "идеальном состоянии сохранности", что позволяет исследователям читать надписи и идентифицировать римских императоров.



"Это один из крупнейших наборов римских золотых монет, найденных в Испании и Европе. Но вернувшись в лодку, он присмотрелся и обнаружил "древний образ, похожий на греческое или римское лицо" и подумал, что это потерянный драгоценный камень", — сказал один из дайверов.

Затем вернулись на место и, используя штопор и швейцарский армейский нож, потратили два часа, раскапывая оставшееся сокровище.

"В районе, где они были обнаружены, нет остатков затонувших кораблей, так что это, вероятно, добровольное сокрытие от прибытия варваров к побережью Испании, в данном случае аланов. Это открытие говорит нам о контексте страха, о мире, которому конец, о мире Римской империи", — добавил дайвер.

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