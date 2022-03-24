Данилов заявил, что ВСУ готовы к атаке военных Беларуси и предупредил тех о полиэтиленовых пакетах

Украинские защитники готовы к возможной военной угрозе со стороны Беларуси. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общенационального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что в Кремле не прекращают попыток втянуть Беларусь в войну против Украины. В ход идут абсолютно все методы от давления на Минск до предложения всяческих преференций – дешевой нефти, газа, кредитов.

По словам Алексея Данилова, Кремль хочет любым путем привлечь белорусских военных к войне против украинского народа.

Секретарь СНБО отметил, в Киеве до сих пор надеются, что большинство белорусского народа против того, чтобы военных Беларуси погибали в Украине, отдавая свои жизни за амбиции Путина. При этом Данилов подчеркнул, что он уже неоднократно четко говорил – каждый белорусский военный, которые незаконно пересечет украинскую границу с оружием в руках будет ликвидирован вооруженными силами Украины. Обратно в Беларусь будет возможность отправиться только в черных полиэтиленовых пакетах, как и большинство российских оккупантов.

Данилов также заявил, что он не считает, что российских военных есть какие-то шансы наступать со стороны Волыни.

Что касается попыток российских оккупационных войск закрепить на юге Украины, то, по словам Данилова, эти попытки весьма убедительно отбивают украинские военные, которые сегодня полностью контролируют ситуацию.

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