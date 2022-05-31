logo

BTC/USD

31735.03

ETH/USD

1973.42

LTC/USD

68.19

USD/UAH

36.00

EUR/UAH

38.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Данилов раскритиковал тех, кто кричал о победе еще в апреле
commentss НОВОСТИ Все новости

Данилов раскритиковал тех, кто кричал о победе еще в апреле

Алексей Данилов считает, что война еще будет продолжаться, до победы - много работы

сегодня, 14:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Секретарь СНБО Алексей Данилов был одним из тех спикеров во власти, которые с первых недель полномасштабного российского вторжения заявляли, что о скорой победе в войне против России говорить не приходится. Вот и сейчас Алексей Данила говорит о том, что до победы ещё не близко и нужна консолидация усилий всего государства, чтобы победить агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом Данилов рассказал в интервью "Укринформу".

Данилов раскритиковал тех, кто кричал о победе еще в апреле

Алексей Данилов. Фото: Укринформ

Говоря о 100 днях полномасштабного российского вторжения Данилов отметил, что он хотел бы сделать акцент на двух вещах. Первое – это то, что выводы делать еще слишком рано. Второе – нужно ещё раз хорошенько подумать о том, что говорили некоторые люди, что в апреле уже можем праздновать победу над агрессором. Сейчас становится понятно, что эти люди говорили опасные вещи.      

По прогнозам Алексея Данилова, война в Украине будет продолжаться и ВСУ сейчас очень тяжело на фронте, потому что идут ожесточенные бои в Луганской, Донецкой и других областях Украины. И до тех пор, пока продолжаются бои, пока российские военные продолжают находиться на территории Украины, опускать руки и говорить о победе или прекращении войны нельзя.

Данилов напомнил, что изначальный план Путина по уничтожению украинской государственности никто в Кремле не снимал и с пониманием этого нужно начинать и заканчивать свой день каждому, кто живёт в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — новый посол США уже в Киеве: стоит ли ждать, что теперь Вашингтон увеличит помощь Украине.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3496376-oleksij-danilov-sekretar-radi-nacionalnoi-bezpeki-i-oboroni.html?fbclid=IwAR3-LH44PwG12NubT8NZBVt5nKUX97zoOQ0C0GYQnwfBMOQfmZhPgAB-zBs
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!