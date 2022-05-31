Данилов раскритиковал тех, кто кричал о победе еще в апреле

Секретарь СНБО Алексей Данилов был одним из тех спикеров во власти, которые с первых недель полномасштабного российского вторжения заявляли, что о скорой победе в войне против России говорить не приходится. Вот и сейчас Алексей Данила говорит о том, что до победы ещё не близко и нужна консолидация усилий всего государства, чтобы победить агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом Данилов рассказал в интервью "Укринформу".

Алексей Данилов. Фото: Укринформ

Говоря о 100 днях полномасштабного российского вторжения Данилов отметил, что он хотел бы сделать акцент на двух вещах. Первое – это то, что выводы делать еще слишком рано. Второе – нужно ещё раз хорошенько подумать о том, что говорили некоторые люди, что в апреле уже можем праздновать победу над агрессором. Сейчас становится понятно, что эти люди говорили опасные вещи.

По прогнозам Алексея Данилова, война в Украине будет продолжаться и ВСУ сейчас очень тяжело на фронте, потому что идут ожесточенные бои в Луганской, Донецкой и других областях Украины. И до тех пор, пока продолжаются бои, пока российские военные продолжают находиться на территории Украины, опускать руки и говорить о победе или прекращении войны нельзя.

Данилов напомнил, что изначальный план Путина по уничтожению украинской государственности никто в Кремле не снимал и с пониманием этого нужно начинать и заканчивать свой день каждому, кто живёт в Украине.

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