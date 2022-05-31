Посол США уже в Киеве: стоит ли ждать, что теперь Вашингтон в разы увеличит помощь Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк начала работу в Киеве. В своем Twitter она подчеркнула, что первоочередной приоритет США – поможет Украине защититься. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означает для Украины работа американского посла, как она может помочь нам получить больше поддержки со стороны США в противостоянии российской агрессии, и что за помощь нам еще нужна от Штатов.

Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: сайт Посольства США в Украине

Присутствие посла США в Киеве – политический сигнал

Политолог Виктор Таран напоминает, что должность посла США в Украине была вакантной с мая 2019 года, когда администрация Дональда Трампа отозвала в Вашингтон Мари Йованович. Он также отмечает, что новая посол – Бриджит Бринк – до назначения в Украину была американским послом в Словакии. А до этого занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента (2015-2018 гг.), отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и конфликтами в Европе. Кроме того, работала замглавы миссии в посольствах США в Ташкенте, Узбекистан (2014-2015 гг.) и в Тбилиси, Грузия (2011-2014 гг.).

"Присутствие посла США в Киеве – политический сигнал. Это означает, что Киев становится более безопасным. Шах и мат для российской пропаганды, которая рассказывает что-то вроде "если захотим, мы всё же захватим Киев", "будем опять бомбить Киев". Однако возвращение в украинскую столицу посольств, а особенно знакового – американского, по сути, означает, что Киев получил от американцев достаточно серьезные системы безопасности. Настолько серьезные, что посол США может себя чувствовать здесь достаточно комфортно, – поясняет Виктор Таран. – Подчеркиваю, это очень сильный сигнал, демонстрирующий безопасностные факторы, усиление украинской армии, а также подчеркивающий импотенцию и бессилие россиян".

Кроме того, продолжает политолог, для россиян и всего мира это знак, что Украина остается в приоритете США. Что никто нас не собирается бросать. Что нам и далее будут помогать – и вооружением, и финансово. Таким образом, отмечает Виктор Таран, развиваются все нарративы, которые пытается продвигать российская пропаганда (в стиле "от Украины устали", "скоро украинцам не будут помогать").

"Третий важней сигнал – по сути, поставили "смотрящего". Чтобы некоторые представители украинской власти, скажем так, не занимались фигней. Потому как отдельные персонажи из окружения Зеленского уже пытаются продвинуть идею ликвидации Конституционного суда. А тот же Гетманцев страдает псевдореформами, продолжает войну с украинским бизнесом. И американский посол здесь еще и сигнал в стиле – да, Украине продолжат помогать, но будут внимательно следить, чтобы помощь эта использовалась с умом, а реформы были эффективными, а не фиктивными", – резюмирует Виктор Таран.

На фоне постоянных консультаций между Белом домом и Банковой, не хватает ряда политических и практических шагов со стороны США

Политический консультант Александр Вербицкий подчеркивает, что США не прекращают оказывать помощь Украине, но основной вопрос сегодня заключается в поставке РСЗО (система залпового огня) с дальностью стрельбы до 300 км. По его мнению, информация о том, что такие системы поставлены не будут, или поставка откладывается целиком, вписывается в процесс принятия 6-го пакета санкций против России в половинчатом виде.

По мнению эксперта, на фоне постоянных консультаций между Белом домом и Банковой, не хватает ряда политических и практических шагов со стороны США, которые могли бы заключаться в следующем:

– поддержать создание новой региональной системы коллективной безопасности (Великобритания, Польша, страны Балтии, Украина) как гаранта будущего мира в Европе;

– поддержать Великобританию в ее желании оказать максимальную помощь Украине, а именно – рассмотреть возможность замены имеющихся в британской армии РСЗО (М270) с поставкой их в Украину и заменой их в Великобритании новыми системами в рамках программ НАТО;

– провести широкую кампанию поддержки Украины в информационном пространстве – с акцентом на новые информационно-коммуникационные технологии;

– оказать максимальную помощь кредитами и технологиями странам, желающим принять участие в диверсификации поставок углеводородов (отказ от российских);

– оказать помощь, в рамках блока НАТО касательно перевооружения армий стран-участниц на Европейском континенте (аналог ленд-лиза, используя анализ опыта полученного в ходе войны в Украине).

"На мой взгляд, такие меры смогут показать России решительность США поддерживать Украину в любой ситуации, – поясняет Александр Вербицкий. – А также укрепят уверенность внутри ЕС относительно дальнейшей поддержки Украины, включая принятие более жестких санкций против страны-агрессора, а также предоставления нам более мощных видов вооружения".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне рассказали, когда ждут определяющие бои в Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!