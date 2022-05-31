Посол США уже в Киеве: стоит ли ждать, что теперь Вашингтон в разы увеличит помощь Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Посол США в Украине Бриджит Бринк начала работу в Киеве. В своем Twitter она подчеркнула, что первоочередной приоритет США – поможет Украине защититься. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означает для Украины работа американского посла, как она может помочь нам получить больше поддержки со стороны США в противостоянии российской агрессии, и что за помощь нам еще нужна от Штатов.
Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: сайт Посольства США в Украине
Политолог Виктор Таран напоминает, что должность посла США в Украине была вакантной с мая 2019 года, когда администрация Дональда Трампа отозвала в Вашингтон Мари Йованович. Он также отмечает, что новая посол – Бриджит Бринк – до назначения в Украину была американским послом в Словакии. А до этого занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента (2015-2018 гг.), отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и конфликтами в Европе. Кроме того, работала замглавы миссии в посольствах США в Ташкенте, Узбекистан (2014-2015 гг.) и в Тбилиси, Грузия (2011-2014 гг.).
Кроме того, продолжает политолог, для россиян и всего мира это знак, что Украина остается в приоритете США. Что никто нас не собирается бросать. Что нам и далее будут помогать – и вооружением, и финансово. Таким образом, отмечает Виктор Таран, развиваются все нарративы, которые пытается продвигать российская пропаганда (в стиле "от Украины устали", "скоро украинцам не будут помогать").
Политический консультант Александр Вербицкий подчеркивает, что США не прекращают оказывать помощь Украине, но основной вопрос сегодня заключается в поставке РСЗО (система залпового огня) с дальностью стрельбы до 300 км. По его мнению, информация о том, что такие системы поставлены не будут, или поставка откладывается целиком, вписывается в процесс принятия 6-го пакета санкций против России в половинчатом виде.
По мнению эксперта, на фоне постоянных консультаций между Белом домом и Банковой, не хватает ряда политических и практических шагов со стороны США, которые могли бы заключаться в следующем:
– поддержать создание новой региональной системы коллективной безопасности (Великобритания, Польша, страны Балтии, Украина) как гаранта будущего мира в Европе;
– поддержать Великобританию в ее желании оказать максимальную помощь Украине, а именно – рассмотреть возможность замены имеющихся в британской армии РСЗО (М270) с поставкой их в Украину и заменой их в Великобритании новыми системами в рамках программ НАТО;
– провести широкую кампанию поддержки Украины в информационном пространстве – с акцентом на новые информационно-коммуникационные технологии;
– оказать максимальную помощь кредитами и технологиями странам, желающим принять участие в диверсификации поставок углеводородов (отказ от российских);
– оказать помощь, в рамках блока НАТО касательно перевооружения армий стран-участниц на Европейском континенте (аналог ленд-лиза, используя анализ опыта полученного в ходе войны в Украине).
Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне рассказали, когда ждут определяющие бои в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости