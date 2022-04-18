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Данилов призвал украинцев эвакуироваться с мест, где начинаются боевые действия

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к украинцам

сегодня, 21:42
Автор:

Лиля Воробьева
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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинцам, еще находящимся в тех районах, где начинаются боевые действия, следует как можно быстрее вместе с родными немедленно покинуть такие территории. Об этом чиновник заявил в эфире телемарафона.

Данилов призвал украинцев эвакуироваться с мест, где начинаются боевые действия

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

"У кого есть возможность, на тех территориях, где сейчас проходят бои, призываю выехать с этих территорий. Это нужно обязательно сделать. Слезы на глазах от того мальчика, который из Харькова уехал от войны и, к сожалению, потерял пальчик на Львовщине". Должны понимать, что  война продолжается по всей территории Украины, это очень опасно", — подытожил чиновник СНБО.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов назвал направление, где начнутся тяжкие бои. Вскоре могут начаться упорные бои за Донецкую, Луганскую и Харьковскую области. Военные ожидают именно в этом направлении попытки российских кафиров пойти в контрнаступление и одержать для Путина долгожданную победу. Как сообщает портал "Комментарии", такую информацию в эфире общенационального телемарафона озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО отметил, что основная часть российских войск сейчас взимается в Донецкую, Луганскую, Харьковскую области. Россияне готовят контрнаступление. Никто из них не собирается окапываться и занимать оборонные позиции, они намерены наступать. Данилов уверен, что Путин не упразднил задачу перед своим войском – оккупации Украины и полного исчезновения украинской государственности. Алексей Данилов считает, что именно в этом направлении кафиры будут пытаться создать большие проблемы для украинских защитников. Именно с этой целью оккупационные войска начали производить перегруппировку.


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