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Данилов назвал две области, которые после деоккупации будут "самыми спокойными регионами"

По мнению Алексея Данилова, Донецкая и Луганская области будут самыми спокойными регионами

сегодня, 12:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как только противник будет выбит из Донецкой и Луганской областей – эти регионы станут "самыми спокойными" в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире программы "Сніданок з 1+1" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов назвал две области, которые после деоккупации будут "самыми спокойными регионами"

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО заявил, что он не согласен с теми, кто озвучивает мнение, будто бы на Донбассе "все больные на голову". Просто на этой территории есть определенная часть людей, которые годами находились под влиянием российской пропаганды.


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"Там такие же люди, которые подчинятся нашему законодательству. Если у них нет такого желания, то мир велик. Есть Воркута, Колыма, много интересных мест, где они могут поселиться по своему желанию", — считает секретарь СНБО.

По его словам, нет ничего выше законов Украины и главного Закона страны – Конституции. Их выполнение должно происходит в обязательном порядке.  

Алексей Данилов считает, что жителям Донбасса будет комфортно жить под украинским флагом, ни у кого не будет претензий. Скорее какие-то волнения могут происходит в тех областях, где как раз будет бурлить политическая жизнь. 

Отметим, в этом же эфире Алексей Данилов заявил, что говорить о выборах, пока в Украине продолжается активная фаза военных действий нет никакого смысла, по одной простой причине – невозможно предоставить право проголосовать тем людям, которые покинули Украину спасаясь от войны, а также гарантировать право проголосовать тем людям, которые сейчас на фронте в окопах. Организовать избирательный процесс при взрывах и постоянной угрозе – нереально. 

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