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COVID-19 в Украине: статистика заболевших по состоянию на 3 декабря

Второй день подряд выздоровевших больше, чем заболевших

сегодня, 08:27
Автор:

Елизавета Черных

По состоянию на 3 декабря в Украине зафиксировано 14 496 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В частности заболели 745 ребенка и 614 медицинских работников. 

COVID-19 в Украине: статистика заболевших по состоянию на 3 декабря

ФОТО: Из открытых источников

Глава Министерства здравоохранения также сообщил о том, что наибольшее количество случаев выявлено в Киеве — 1364, Запорожской — 1060, Одесской — 935, Киевской — 924 и Харьковской областях — 906.

Также за прошлые сутки выздоровело рекордное количество людей — 15 372, что говорит о позитивной динамике. За сутки были госпитализированы 1739 человек и 243 человека умерли от последствий коронавирусной инфекции. За сутки было проведено 72 678 тестов на выявление COVID-19.  За все время пандемии в Украине заболело 772 760 человек, выздоровели 384 426 человек, зафиксировано 12 960 летальных случаев. 

Напомним, что в Украине активно обсуждается вариант введения локдауна на всей территории страны. Украинские СМИ, ссылаясь на личные источники в правительстве, сообщают, что Кабинет министров Украины якобы определился с точными датами ужесточения карантина. По данным СМИ, усиленные ограничения будут действовать с 24 декабря по 15 января. 

Пока правительство не предоставило официального заявления, когда именно введут локдаун. Но гражданам уже стоит готовиться и знать, что может ожидать их в ближайших месяц. Стоит заметить, что будущий карантин будет отличаться от того, который мы пережили весной. Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуги народа", описал вероятный формат карантина термином "интеллектуальный локдаун". Это означает, что власть по крайней мере попытается учитывать ситуацию в разных областях и начнет подстраиваться под регионы.





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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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