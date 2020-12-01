COVID-19 в Украине: статистика заболевших по состоянию на 1 декабря

По состоянию на 1 декабря в Украине зафиксировано 12 498 случаев инфицирования COVID-19. В частности, заболели 586 детей и 646 медицинский сотрудников.

ФОТО: Из открытых источников

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов также сообщил о том, что самое большое количество инфицированных было зафиксировано в Киеве — 1799, а также Одесской — 889, Днепровской — 870, Киевской — 841, Львовской областях — 813.

Также за прошлые сутки выздоровело 10 023 человека, было госпитализировано 1470 людей и 221 человек скончался от коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в Украине заболели 745 123 человека, выздоровели 355 172, а также зафиксировано 12 548 летальных случаев.

Напомним, что на сегодняшний день в Украине активно обсуждается вариант введения локдауна на всей территории страны. Украинские СМИ, ссылаясь на личные источники в правительстве, сообщают, что Кабинет министров Украины якобы определился с точными датами ужесточения карантина. По данным СМИ, усиленные ограничения будут действовать с 24 декабря по 15 января.

В Верховной раде также не исключают возможность введения локдауна. По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, в Раде готовятся к возможному ужесточению карантинных ограничений. Он также отметил, что на введение локдауна будет влиять множество факторов, к примеру, количество проведенных тестов, количество инфицированных COVID-19, результаты эффективности карантина выходного дня и другие.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил необходимость введения локдауна. По его словам, Минздрав хочет ввести трехнедельный карантин, чтобы увидеть сбалансированную и положительную статистику как коронавируса, так и гриппа.













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