Цифры впечатляют: сколько украинцев пытались незаконно выехать из страны в этом году
commentss НОВОСТИ Все новости

Цифры впечатляют: сколько украинцев пытались незаконно выехать из страны в этом году

В Государственной пограничной службе Украины заявляют о росте количества попыток незаконного пересечения государственной границы

25 августа 2025, 07:50
Автор:
Кравцев Сергей

В 2025 году пограничники зафиксировали многочисленные попытки незаконного выезда из Украины, детали которых обнародованы в ежегодной статистике. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. 

Незаконное пересечение границы. Фото: из открытых источников

Представитель пограничников отметил, что незаконное пересечение границы остается серьезной проблемой для ГПСУ. Только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно.

Таким образом, в Государственной пограничной службе Украины заявляют о росте количества попыток незаконного пересечения государственной границы, а административные штрафы не всегда выполняют сдерживающую функцию.

"Даже административные санкции не всегда становятся сдерживающим фактором: некоторых граждан задерживали по несколько раз — от трех до десяти и более", — отметил Андрей Демченко.

При этом в ГПСУ предупредили, что каждый из нарушителей получает административное наказание – суд определяет размер штрафа после составления протокола. В то же время организаторы и соучастники незаконных схем уже несут уголовную ответственность.

Читайте также на портале "Комментарии" — выезд за границу мужчин до 22 лет: в чем главная опасность для Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается существенно усилить ответственность для военнообязанных и призывников в период военного положения. Документ предусматривает введение уголовной ответственности за ряд нарушений, связанных с выездом за границу.




Новости

