Цифры изменились: сколько украинцев считают Голодомор геноцидом украинского народа

На сегодняшний день 92% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинг", проведенного 14-16 ноября.

Память о Голодоморе. Фото из открытых источников

"За последние десять лет произошел рост в полтора раза количества респондентов, которые согласны с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов является геноцидом украинского народа. Голодомор 1932-33 гг. признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. Также не зафиксировано значительных отклонений в возрастных распределениях в этом вопросе", – считают социологи

В частности, в 2010 г. 60% респондентов отвечали, что Голодомор является геноцидом украинского народа.

А по результатам опроса 2023 года, 92% соглашаются с вышеприведенным утверждением. Только 4% — отрицают это, затруднились с ответом — 4%.

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