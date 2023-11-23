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Цифры изменились: сколько украинцев считают Голодомор геноцидом украинского народа

92% украинцев считают Голодомор геноцидом украинского народа

сегодня, 16:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день 92% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинг", проведенного 14-16 ноября.

Цифры изменились: сколько украинцев считают Голодомор геноцидом украинского народа

Память о Голодоморе. Фото из открытых источников

"За последние десять лет произошел рост в полтора раза количества респондентов, которые согласны с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов является геноцидом украинского народа. Голодомор 1932-33 гг. признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. Также не зафиксировано значительных отклонений в возрастных распределениях в этом вопросе", – считают социологи


В частности, в 2010 г. 60% респондентов отвечали, что Голодомор является геноцидом украинского народа.

А по результатам опроса 2023 года, 92% соглашаются с вышеприведенным утверждением. Только 4% — отрицают это, затруднились с ответом — 4%.                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине до сих пор есть 9% наших соотечественников, которые считают Иосифа Сталина "великим вождем". Также 4% опрошенных граждан относятся к диктатору положительно, тогда как в России 54% жителей считают советского тирана великим, а 63% россиян восхищаются, уважают или симпатизируют ему. Об этом говорится в пресс-релизе КМИС.

Также издание "Комментарии" сообщало – доверяют ли украинцы власти: КМИС озвучил результаты социологического опроса.

Ранее "Комментарии" писали — каким СМИ доверяют украинцы: почему власть намекает на запрет Telegram.




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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/92_ukraincsv_vvazhayut_golodomor_genocidom_ukrainskogo_narodu.html?fbclid=IwAR0hF31MNc-u_tIX1OOBbC79db5XrJsV3gXLepr5O-NSK4PfraYSVv6P6kM
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