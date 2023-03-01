ЧВК "Редан" в Украине: в чем опасность – кто за этим стоит

Полицейские уже заблокировали около 20 каналов и групп, созданных для "раскрутки" молодежного движения ЧВК "Редан" в Украине и дестабилизации ситуации внутри страны. Почему такие движения представляют опасность? Действительно ли за этим стоит "рука Москвы"? Как эффективно защитить детей от привлечения к подобным движениям? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Массовые драки молодежи в Украине. Фото: из открытых источников

Риски в этой истории действительно очень велики, этим нужно заниматься всем: и родителям, и властным структурам

Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва Сергей Магера рассуждает следующим образом:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Проблема коммуникации между молодежью и взрослыми людьми существовала всегда. Родители и дети. Потому вбить клин меж этими поколениями средствами ИПСО (информационно-психологическая операция) достаточно просто. То, что этой историей руководят извне – у меня лично не вызывает никаких сомнений. Насколько я понимаю, моделирование было проведено сначала в России, а теперь перенесено и в Украину".

Молодежные субкультуры возникали в разное время, отмечает нардеп. Причем, как правило, в кризисные для стран времена.

"В СССР, например, в период застоя в разных городах (в том же самом Мариуполе, где я родился и жил) были схватки "стенка на стенку". И они были массовыми. В одной драке могло участвовать до двухсот и более человек. Но тогда не было столь разнообразных средств связи и систем оповещений. Поэтому и собраться вместе было сложно. К тому же теми столкновениями никто глобально не руководил. В отличие от того, что происходит сегодня, – подчеркивает Сергей Магера. – Сегодня эта система коммуникаций (та же сеть телеграмм-каналов) переводит эту по сути молодежную историю в совсем другое пространство. Чтобы собраться вместе и как-то проявить свои чувства коллективизма – в немалую угрозу. Ведь регулировать эти агрессивные потоки и управлять ими, когда они уже на улице, крайне сложно".

Легкого противоядия, которое помогло бы противостоять такому ИПСО, найти трудно, считает эксперт. Кроме методов силовых структур и увеличения контроля информации. Но и с этим будет непросто, предупреждает Сергей Магера. Ведь любое вмешательство силовых структур в действия таких молодежных субкультур будет вызывать агрессию по отношению к силовым органам.

"То есть, эта агрессия будет легко переведена из молодежи в систему агрессии против силовых структур и, по сути, власти, – объясняет нардеп. – Поэтому внимание к этой истории нужно усилить. И заниматься этим вместе с родителями. Каким сейчас и без этого достаточно сложно. Но здесь возникает еще один момент: в период войны, когда взрослые заняты тем, чтобы хоть как-то финансово содержать свою семью, когда трудности с работой и люди в поиске молодежь действительно предоставлена сама себе. Итак, риски в этой истории действительно очень велики. Этим нужно заниматься всем: и родителям, и властным структурам. Причем – достаточно осторожно".

ЧВК "Редан" – явно разработка ФСБ

Бывший заместитель директора Украинского института будущего, экс-руководитель Патронатной службы министра МВД (Дениса Монастырского) Евгений Мироненко уверен, что говорить во время войны о каких-то формах безопасности очень сложно, потому что война поглощает все слои населения – от военных до гражданского населения, в том числе детей. Но выход искать нужно.

"Та атака, которая сейчас идет через социальные сети, есть постоянной. Чего-то нового здесь нет. Враг использует все средства, включая те или иные движения. Дети, подростки – очень уязвимая категория. Их сознание еще не сформировано. Конечно, родители должны играть ключевое значение в процессе воспитания и контроля. Но нужно говорить и об образовательном процессе, который сейчас находится в Украине в сложном состоянии, – отмечает эксперт. – В связи с войной многие школы не работают, особенно в восточных, восточно-южных регионах. Вся обучающая работа идет онлайн. Нет диалога с детьми, нет контакта с ними. Нет, к сожалению, политики коммуникации властей с детьми в образовательном процессе. И это одна из больших ошибок".

По мнению Евгения Мироненко, в ситуации с ЧВК "Редан" действуют спецслужбы врага. Поскольку, аргументирует он, даже в телеграмм-каналах о времени сбора сообщалось "15 часов по Киевскому времени". Так они сами себя проявляют, по факту, объясняет эксперт. Это, считает он, очевидно разработка ФСБ.

"То, что сейчас Россия использует такие средства влияния как "раскрутка" того же молодежного движения ЧВК "Редан" – угрожающе, но не критично, – говорит Евгений Мироненко. – Киберполиция, соответствующие спецслужбы эффективно реагируют. Мы видим разоблачение различных групп в Тик-Токе, телеграмм-каналах. Я считаю, что правоохранительные органы с этой проблемой справляются. Показательный пример – эффективная работа непосредственно полиции Харьковской области, которая первая хорошо, по предупреждению, сработала в данном направлении. Предусмотрела сбор детей в тех или иных местах".

Читайте на портале "Комментарии" — Украина вступила в новую военную весну: какие шаги и действия могут приблизить нашу победу.



