Чтобы избежать мобилизации по состоянию здоровья, нужно быть полумертвым: подробности от ВР

Народный депутат Украины Андрей Осадчук отметил необходимость создания действенного механизма для прозрачного и понятного обеспечения Вооруженных Сил ресурсами. Об этом он заявил в эфире "Эспрессо".

Мобилизация в Украине

Правда в том, говорит нардеп, что существует другая сторона вопроса, о которой мало говорят. По его словам, армия действительно нуждается в людях, и были высокие ожидания от законодательных изменений по мобилизации. Однако, добавил нардеп, 90% этих изменений должны вносить Кабинет Министров, Министерство обороны и президент без привлечения Верховной Рады. Но уже после принятия закона была изменена процедура прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

"Эти правила в приказе Минобороны были завизированы министром здравоохранения. Но требования, которые там написаны, действительно абсолютно ужасные", — подчеркнул Осадчук.

По словам народного депутата, нужно быть наполовину мертвым, чтобы тебя сочли непригодным к военной службе. Например, чтобы быть освобожденным от службы из-за проблем со зрением, на обоих глазах нужно иметь показатель минус 12, в то время как при минус 9 человек практически не видит. Такие требования, по мнению депутата, повышают коррупционные риски и приводят к мобилизации непригодных для службы людей, что негативно влияет на обороноспособность страны.

"Это ослабляет нашу обороноспособность и способность выполнять боевые задачи. Люди с кучей диагнозов – ну куда они годятся? Для того, чтобы это исправить, нужны умные и смелые люди на уровне Минобороны и Министерства здравоохранения. Но, к сожалению, мы пока что этого не видим. Мы наблюдаем только шоу на улице.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о показательных рейдах ТЦК, а также о том, сколько на самом деле украинцев категорически не хотят воевать.



