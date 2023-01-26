Что ждет Путина и Лукашенко после решения ПАСЕ о создании трибунала – будут ли последствия

Практически единогласно ПАСЕ поддержала создание трибунала для руководства РФ и Беларуси. О чем говорит это решение? Какова вероятность, что российское и белорусское руководство окажется со временем на скамье подсудимых? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Громкое заявление, бальзам на душу украинцам и сочувствующим, но результат – абсолютно нулевой

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассуждает так:

"Извините, но точно с таким же успехом проголосовать за создание трибунала для России и Беларуси может собрание винодельческих предприятий Севера Италии или заседание жильцов дома №17 по улице Леси Украинки. Результат будет такой же".

Решения ПАСЕ и резолюции этой организации носят исключительно рекомендательный характер, поясняет эксперт. К тому же, напоминает он, Беларусь не является членом Совета Европы, а Россию в марте-2022 исключили из ПАСЕ.

"Да, громкое заявление, да, бальзам на душу украинцам и сочувствующим, но результат – абсолютно нулевой, – отмечает Константин Бондаренко. – Просто информационный повод и не больше".

Вряд ли подобное отправит кого-то на скамью подсудимых, но вот поставить крест на политической карьере может легко

По мнению политического эксперта Дениса Гороховского, значимость подобных решений, конечно, важна, но нужно понимать, что это не гарантирует каких-либо последствий для Путина и Лукашенко.

"В первую очередь, для привлечения оных к ответственности, необходима фиксация проигрыша России в войне. Клише "победителей не судят", к сожалению, полностью соответствует подобным ситуациям. Поэтому обольщаться не стоит", – считает эксперт.

В то же время, продолжает он, это очень важный сигнал мировой общественности.

"Если раньше российские и белорусские власти были просто токсичными и любые совместные проекты с ними для представителей других стран были допустимы, хоть и несли определенные репутационные риски, то теперь ситуация другая, – поясняет Денис Гороховский. – Теперь можно получить статус соучастника. Конечно, вряд ли, подобное отправит кого-то на скамью подсудимых, но вот поставить крест на политической карьере может легко".

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