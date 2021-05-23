Что Зеленский сказал про выступление Go_A на «Евровидении-2021»

В субботу, 22 мая, на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" победила Италия, а Украина заняла пятое место, получив высокий бал от зрителей. Такой достойный результат украинской группы на престижном конкурсе прокомментировав глава государства Владимир Зеленский.

Go_A на Евровидении-2021 / Фото: Getty Images

На своей странице в Instagram он написал, что у Go_A было очень крутое выступление, а их песня "Шум" была с привкусом души нашей страны.

"Замечательное продвижение Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны", – написал Владимир Зеленский.

Подписчики согласились с комментарием президента и отметили, что Украина достойно выступила на "Евровидении-2021" и у группы Go_A был цельный и гармоничный номер: "Они и вправду молодцы", "Очень колоритно. Хороший результат", "Заняли второе место среди голосов зрителей", "С привкусом" — это не точно. Точно будет с глубоким вкусом души нашей страны. Вот так", — прокомментировали фолловеры.

Отметим, что букмекеры прогнозировали Украине четвертое место, но она получила 97 балов от профессионального жури и 267 балов от зрителей, поэтому разместилась на пятой позиции. Самый высокий балл наша страна получила от Литвы.

Напомним, что песня Go_A "Шум" действительно наделала шума в Европе. Выступление группы продолжает лидировать в "тренде" на YouTube, собрав более 8 миллионов просмотров и множество комментариев. Более того, композиция попала на пятое место мирового рейтинга Spotify.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что победу на "Евровидении-2021" одержала итальянская рок-группа Måneskin. Однако с ее фронтменом произошел неприятный инцидент. В Сети его обвинили в употреблении наркотиков прямо на шоу.

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