Что в Украине сделают с закрытыми резиденциями бывших чиновников

В Офисе президента Украины хотят открыть доступ к резиденциям бывших чиновников. Об этом рассказал во время всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Конча Заспа. Фото из открытых источников

Он отметил, что такие резиденции являются государственной собственностью, но принадлежат к тем объектам, которые нельзя выставлять на приватизацию. Поэтому территории, которые всегда считались закрытым и использовались чиновниками для своих личных нужд, превратят в туристические магниты, где смогут отдыхать граждане Украины. Среди таких объектов — полуостров Бирючий, лесной комплекс "Залесье" и Конча Заспа.

По словам Кирилла Тимошенко, полуостров Бирючий, который долго служил летней резиденцией для власти, теперь полностью открыт для украинцев. Там обустроен эко парк на берегу моря. Сейчас на полуострове начали восстанавливать инфраструктуру. Планируется строительство маленьких домиков для отдыха, бассейнов и создание туристических маршрутов.

Следующий объект, который всегда считался закрытой территорией и был резиденцией советских чиновников — лесной комплекс "Залесье". Туда никогда не пускали обычных украинцев. Заместитель руководителя ОП рассказал, что теперь эта территория доступна для посещения. Любой желающий может приобрести билет, приехать в лесной комплекс, погулять по его територии, отдохнуть или покататься на велосипеде. Сейчас идет трансформация "Залесья" в национальный природный парк. Также разрабатывается проектно-сметная документация, чтобы в ближайшем будущем построить там гостиницу и другие объекты для отдыха.

Конча Заспу, где годами проживали чиновники, тоже планируют превратить в туристическую зону. Кирилл Тимошенко объяснил, что эта территория является владением государства, однако некоторые чиновники заключали сомнительные договоры и строили там дома для себя. Но уже в ближайшее время украинцы смогут свободно посещать Конча Заспу, гулять и отдыхать там.

Во время своего выступления чиновник также анонсировал открытие уникального спортивного кластера на территории ВДНХ в Киеве, который украинцы смогут увидеть 24 августа.

Ранее издание "Комментарии" писало о том, что резиденцию беглого президента Виктора Януковича, которую называют Хонка-2, передали в управление сети отелей "7 дней". Теперь большой гостинично-ресторанный комплекс с пирсом и бассейном будет приносить прибыль стране.

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