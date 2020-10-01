Что украинцы будут отмечать в октябре: список всех праздников

В октябре нынешнего года благодаря Дню защитников Украины у украинцев будет дополнительный выходной день 14 октября, в среду. На эту же дату приходится большой церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. "Комментарии" сообщают, какие еще праздники в нашей стране и во всем мире будут отмечать во втором месяце осени.

1 октября – День ветерана, Международные дни музыки и пожилых людей.

2 октября – Международные дни ненасилия, улыбки и социального педагога.

3 октября — Всемирный день трезвости.

4 октября – Всеукраинский день учителя.

5 октября — Всемирные дни учителя, архитектора и врача.

8 октября — День юриста Украины.

9 октября – Всеукраинский день риэлтора.

10 октября — Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии в Украине.

11 октября — Международный день девочек, Всемирный день борьбы с ожирением, Всеукраинский день художника, День работника СЭС Украины.

12 октября — Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий.

14 октября — День защитников Украины, Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

15 октября — Всемирный день борьбы с раком груди, Международный день слепых, Всемирный день мытья рук.

16 октября — Всемирные дни анестезиолога, хлеба и шефа.

17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, в Украине – День работников целлюлозно-бумажной промышленности.

18 октября — День работника пищевой промышленности и Всемирный день конфет.

20 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, во всем мире – День статистики, повара и авиадиспетчера.

22 октября — Международные дни людей с нарушениями речи.

23 октября — День рекламиста.

24 октября — День Организации Объединенных Наций.

25 октября — Дни автомобилиста, маркетолога.

26 октября — Международный день школьных библиотек.

27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия.

28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

29 октября — Всемирные дни борьбы с инсультом и псориазом.

31 октября — Международный день Черного моря, Всемирный день городов, Хэллоуин.

Ранее мы опубликовали график дополнительных выходных в Украине: когда будем отдыхать в октябре.

Также сообщалось, какую погоду на октябрь прогнозируют синоптики.

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