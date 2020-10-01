Что украинцы будут отмечать в октябре: список всех праздников

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Таисия Ерохина
В октябре
нынешнего года благодаря Дню защитников Украины у украинцев будет
дополнительный выходной день 14 октября, в среду. На эту же дату приходится
большой церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. "Комментарии" сообщают,
какие еще праздники в нашей стране и во всем мире будут отмечать во втором
месяце осени.
1 октября – День
ветерана, Международные дни музыки и пожилых людей.
2 октября – Международные
дни ненасилия, улыбки и социального педагога.
3 октября —
Всемирный день трезвости.
4 октября – Всеукраинский
день учителя.
5 октября —
Всемирные дни учителя, архитектора и врача.
8 октября — День
юриста Украины.
9 октября – Всеукраинский
день риэлтора.
10 октября —
Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и
метрологии в Украине.
11 октября —
Международный день девочек, Всемирный день борьбы с ожирением, Всеукраинский день
художника, День работника СЭС Украины.
12 октября — Международный
день по уменьшению опасности стихийных бедствий.
14 октября — День
защитников Украины, Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.
15 октября —
Всемирный день борьбы с раком груди, Международный день слепых, Всемирный день
мытья рук.
16 октября —
Всемирные дни анестезиолога, хлеба и шефа.
17 октября —
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, в Украине – День работников
целлюлозно-бумажной промышленности.
18 октября — День
работника пищевой промышленности и Всемирный день конфет.
20 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, во всем мире – День статистики, повара и авиадиспетчера.
22 октября —
Международные дни людей с нарушениями речи.
23 октября — День
рекламиста.
24 октября — День
Организации Объединенных Наций.
25 октября — Дни
автомобилиста, маркетолога.
26 октября —
Международный день школьных библиотек.
27 октября —
Всемирный день аудиовизуального наследия.
28 октября — День
освобождения Украины от фашистских захватчиков.
29 октября — Всемирные
дни борьбы с инсультом и псориазом.
31 октября —
Международный день Черного моря, Всемирный день городов, Хэллоуин.
Ранее мы
опубликовали график
дополнительных выходных в Украине: когда будем отдыхать в октябре.
Также сообщалось,
какую погоду
на октябрь прогнозируют синоптики.
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