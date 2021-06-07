Что Украина отправила Индии вторым траншем гуманитарной помощи

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Данило Матюха
6 июня Украина направила в Индию второй транш гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Коронавирус в Индии - фото из открытых источников
На этот раз государство отправило Индии 216 кислородных концентраторов. В общем, Украина направила в эту страну 400 таких устройств.
По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина предлагала Индии различные варианты гуманитарной помощи, однако индийская сторона согласилась только на кислород.
Из-за недостатка кислорода и препаратов помочь Индии согласились более 40 стран. Великобритания, со своей стороны, пообещала отправить в страну 200 аппаратов ИВЛ и 495 кислородных концентраторов.
Напомним, что в апреле Индия попала в "коронавирусный шторм". В стране несколько дней подряд фиксировали антирекорды по количеству новых случаев COVID-19. Отметка достигала почти 350 тысяч заболевших за день.
Ранее издание "Комментарии" рассказывало, что украинские власти договорились о поставках гуманитарной помощи Индии на взаимовыгодных условиях. Подробнее об этом прочитаете в нашем материале.
А 30 мая, из Украины в индийскую столицу Дели отправился самолет с гуманитарной помощью пострадавшему населению для противодействия последствиям Covid-19.
Также мы сообщали, что в конце марта Индия приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которые производятся на мощностях Serum Institute. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.
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