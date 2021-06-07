Что Украина отправила Индии вторым траншем гуманитарной помощи

6 июня Украина направила в Индию второй транш гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Коронавирус в Индии - фото из открытых источников

На этот раз государство отправило Индии 216 кислородных концентраторов. В общем, Украина направила в эту страну 400 таких устройств.

По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина предлагала Индии различные варианты гуманитарной помощи, однако индийская сторона согласилась только на кислород.

"Как и все страны, мы обратились в Индию и спросили, какая помощь может быть предоставлена. Они отказались от всего, кроме кислорода.", — заявил политик.

Из-за недостатка кислорода и препаратов помочь Индии согласились более 40 стран. Великобритания, со своей стороны, пообещала отправить в страну 200 аппаратов ИВЛ и 495 кислородных концентраторов.

Напомним, что в апреле Индия попала в "коронавирусный шторм". В стране несколько дней подряд фиксировали антирекорды по количеству новых случаев COVID-19. Отметка достигала почти 350 тысяч заболевших за день.

Ранее издание "Комментарии" рассказывало, что украинские власти договорились о поставках гуманитарной помощи Индии на взаимовыгодных условиях. Подробнее об этом прочитаете в нашем материале.

А 30 мая, из Украины в индийскую столицу Дели отправился самолет с гуманитарной помощью пострадавшему населению для противодействия последствиям Covid-19.

Также мы сообщали, что в конце марта Индия приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которые производятся на мощностях Serum Institute. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.

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