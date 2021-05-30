Что направила Украина для гуманитарной помощи Индии

Сегодня, 30 мая, из Украины в индийскую столицу Дели отправился самолет с гуманитарной помощью пострадавшему населению для противодействия последствиям Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Коронавирус в Индии - фото: Reuters

По информации службы чрезвычайных ситуаций, первый рейс доставит в Индию 184 кислородных концентраторов.

"30 мая самолет с гуманитарной помощью для Индийской Республики вылетел из Киева в Дели. Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 мая №467-р, для борьбы с тяжелыми последствиями пандемии COVID-19 первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородных концентраторов", — отмечается в сообщении.

Вторым рейсом, который должен отправиться в ближайшее время, украинская сторона планирует передать еще 216 кислородных концентраторов.

Напомним, что в апреле Индия попала в "коронавирусный шторм". В стране несколько дней подряд фиксировали антирекорды по количеству новых случаев COVID-19. Отметка достигала почти 350 тысяч заболевших за день.

Ранее издание "Комментарии" рассказывало, что украинские власти договорились о поставках гуманитарной помощи Индии на взаимовыгодных условиях. Подробнее об этом прочитаете в нашем материале.

Также мы сообщали, что в конце марта Индия приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которые производятся на мощностях Serum Institute. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индии продолжают фиксировать новые случаи заболевания мукоромикозом ("черной плесенью") — редкой болезни.







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