Что стоит за переговорами Лукашенко и Си Цзиньпина: почему именно сейчас состоялась встреча

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Несмотря на то, что в Беларуси, вопреки пожеланиям КНР, разместили российское ядерное вооружение, чем Лукашенко недавно хвастал в очередной раз, ему устроили теплый прием в Китае. Си якобы даже восхитился тем, как Беларуси "удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность, осуществить экономическое восстановление и рост", а также говорил о готовности "вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания сообщества единой судьбы человечества". Что означает подобное китайско-белорусское сближение? К чему оно может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Лукашенко и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Не стоит ожидать каких-то существенных результатов подобных визитов

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:

"Нет ничего удивительного в том, что Китай усиливает свое влияние. Для Лукашенко, который в настоящее время стал политиком-изгоем и не имеет особого выбора в рамках международных активностей, визиты подобного уровня – это, в первую очередь, способ хоть как-то подтвердить свою легитимность и показать собственному народу, что с ним еще считаются на мировой арене".

Для Китая, в свою очередь, поясняет эксперт, подобные контакты нужны, чтоб иметь прямое влияние на государство, которое территориально расположено в Европе (тем самым убрав посредника – Россию – из этой схемы).

"Я бы не ожидал каких-то существенных результатов подобных визитов, – говорит Денис Гороховский. – В лучшем случае, Китай увеличит объемы поставок автомобилей и техники в РБ, которую будут маркировать уже в Беларуси и выдавать за собственные ноу-хау, как это уже бывало ранее".

Лукашенко вызвали "на ковер" и отчитали

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что на самом деле, Лукашенко приезжал скорее на "порку". Потому что сорвал все контракты по производству, которые на него навесили Путин и Си.

"Так что Лукашенко буквально на коленях упрашивал, чтоб его не смещали", – уверен эксперт.

По его мнению, приезд Лукашенко в КНР – это критический сигнал неисполнения официальным Минском взятых на себя обязательств.

"Его вызвали "на ковер" и отчитали. Ну, а в СМИ, понятно, дали совсем другую картинку", – констатирует Николай Давидюк.

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