Что стоит за переговорами Лукашенко и Си Цзиньпина: почему именно сейчас состоялась встреча

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Несмотря на то, что в Беларуси, вопреки пожеланиям КНР, разместили российское ядерное вооружение, чем Лукашенко недавно хвастал в очередной раз, ему устроили теплый прием в Китае. Си якобы даже восхитился тем, как Беларуси "удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность, осуществить экономическое восстановление и рост", а также говорил о готовности "вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания сообщества единой судьбы человечества". Что означает подобное китайско-белорусское сближение? К чему оно может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Лукашенко и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников
Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:
Для Китая, в свою очередь, поясняет эксперт, подобные контакты нужны, чтоб иметь прямое влияние на государство, которое территориально расположено в Европе (тем самым убрав посредника – Россию – из этой схемы).
Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что на самом деле, Лукашенко приезжал скорее на "порку". Потому что сорвал все контракты по производству, которые на него навесили Путин и Си.
По его мнению, приезд Лукашенко в КНР – это критический сигнал неисполнения официальным Минском взятых на себя обязательств.
Читайте также на портале "Комментарии" — что может переломить ход войны в Украине: о чем говорят прогнозы.
Обсуждения
Новости