Что с питьевой водой в Херсоне: власти сделали важное заявление

Жители Херсона могут не волноваться и смело употреблять воду из-под кранов. Она проходит обработку, поэтому безопасна и пригодна для потребления. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Питьевая вода. Фото: из открытых источников

"Вода поставляется из артезианских скважин, расположенных на глубине 60-100 метров. И они никак не связаны с днепровской водой", — пояснил Александр Прокудин.

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Глава ОВА отметил, что вода, которая централизованно поставляется жителям Херсона, проходит спецобработку гипохлоритом натрия. Таким образом уничтожаются опасные патогены, бактерии и грибки. Городской водоканал имеет необходимый запас требуемых веществ для обработки.

Кроме того, специалисты ежедневно проводят проверки качества воды, подаваемой в краны, и подтверждают ее безопасность.

Стоит отметить, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС жителей затопленных регионов предупредили об опасности воды. В частности, из-за мора рыбы есть риск заболевания ботулизмом.

Отметим, Украина переживает четвертые сутки после подрыва Каховской ГЭС, уничтоженной российскими оккупантами 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский побывал 8 июня в затопленном Херсоне, а также в ощущающих на себе последствия трагедии Николаевщине и Днепропетровщине. Он акцентировал, что катастрофа на Каховской ГЭС — это не природное бедствие и не проявление климатического кризиса, а рукотворное, намеренное действо, теракт, санкционированный Путиным. Теракт, на который пока так и нет внятной оценки со стороны мира. Зато есть катастрофические последствия для украинской экосистемы, для сельского хозяйства и в целом мирового рынка продовольствия. На этом фоне особенно шокирует, что россиян так и не изгнали из Совбеза ООН, где они продолжают продуцировать свою ложь, традиционно обвиняя во всём Украину и Запад. Что на данный момент можно сказать о ситуации, реакции на нее и возможном дальнейшем развитии событий? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



