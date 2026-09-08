Что произошло за кулисами: почему Кравченко внезапно ушел с поста и какие будут последсивия

Отставка Руслана Кравченко с должности генпрокурора стала очередным кадровым решением, которое вызвало немало вопросов по поводу его причин и политического контекста. Сам Кравченко назвал свое решение сознательным и заявил, что не хочет, чтобы должность генпрокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния. В то же время, накануне его отставки состоялась встреча президента Владимира Зеленского с Кравченко и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Можно ли считать отставку Кравченко его личным решением, стоит ли за этим кадровым шагом искать политическую договоренность или решение на уровне ОП? Что на самом деле стоит за заявлением Кравченко о нежелании, чтобы должность генпрокурора использовали как инструмент политического противостояния? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Отставка Кравченко. Фото: из открытых источников

Кравченко ушел с должности, отстранившись от решения проблемы

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко так прокомментировал ситуацию:

"Любой коррупционный скандал, который есть, с одной стороны, именно скандал, а с другой, это повод для руководителя любого учреждения проверить, что именно в управленческой иерархии и цепного принятия решений сработало не так, что привело к этому скандалу? Где были сбои в системе, почему внутренние механизмы контроля не сработали, что им помешало, или кто всему способствовал, потому что на такой должности ты периодически проверяешь различные конфликты интересов и другие вещи".

Эксперт отмечает, что возникает вопрос: что делала Служба внутренней безопасности, чем она занималась? Ибо одно дело пленки прослушать, а другое дело увидеть снимки на которых сейф с деньгами, который подкинуть невозможно. И, соответственно, такой объем наличных денег держать, чтобы об этом никто вообще не знал, тоже не очень реально.

"Соответственно, кто был к этому еще присоединен? То есть руководитель должен как минимум публично или не публично инициировать проверку работы внутренних служб. Или вместе с НАБУ в сотрудничестве отработать все возможные цепи в причастности других к такой ситуации, ведь не бывает коррупционеров самих по себе. Мы живем в 21 веке. Это век сетей и коммуникаций. Точно одной из задач руководителя является предотвращение коррупции, то, разве он должен самоустраняться от этого процесса, потому что заявление об отставке – это самоустранение, а не стремление разобраться, что не так. Потому что у нас довольно часто любят использовать иностранные примеры. Типа, если есть какой-то политический скандал, там руководитель должен пойти. Если есть какой-то коррупционный скандал, а в данном случае мы имеем именно коррупционный, а не политический скандал, ну, по крайней мере, то, что я вижу с точки зрения управления. Это коррупция. И руководитель должен разобраться в чем проблема. И решить эту проблему на будущее", – отметил Юрий Гаврилечко.

Собеседник портала "Комментарии" отмечает, что если действующий генеральный прокурор ушел, то любому другому, кто придет на его место, придется по меньшей мере, хотя он трижды гениален и профессиональн, а несколько месяцев разбираться в том, что произошло при его предшественнике. То есть будет потрачено множество времени, первоначального времени, которое можно было использовать на самоисправлении ситуации.

"И соответственно за это время могут быть еще какие-то скандалы, когда со своих должностей уйдет еще определенное количество людей. И единственное, что останется следующему генеральному прокурору, это на основании уже аналитической информации, собранной подчиненными, делать те или иные выводы и принимать те или иные решения. Ибо у него будет не хватать собственного опыта. Он будет опираться на чужие мнения, чужие определения, чужие экспертизы. Это не хорошо, не плохо, это приведет просто к тому, что качество управленческого решения, принятого новым генеральным прокурором, точно будет не лучше, чем действующее при одних и тех же условиях. И это самое управленческое решение будет принято с определенным лагом во времени. По-моему, это по меньшей мере три месяца, а может еще и больше. И, соответственно, этот лаг во времени позволит скрыть те или иные элементы схемы, которые привели к текущей ситуации. Позволит людям, которые были участниками этой схемы, возможно даже выехать за границу", – отметил Юрий Гаврилечко.

Подытоживая эксперт, сейчас отставка Кравченко, с точки зрения оценки, как управленца, выглядит, мной мягко говоря, попыткой переложить ответственность на своего преемника – за любые принятые решения, а не попыткой разобраться в ситуации и решить проблемы. Поэтому это скорее политический шаг, а не административно-управленческий.

У нас есть единый политик, за все отвечающий

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что генпрокурор Кравченко подал в отставку, подчеркнув, что это политическое решение, которое он принял сознательно. С этим нельзя не согласиться, ведь решение это, конечно, политическое, политика это именно об искусстве принятия решений, но у этого решения более выразительным является контекст.

"Потому что оно появилось не в том месте и не в то время, чтобы его можно было считать личным решением генпрокурора. За несколько часов до этого УП сообщила, что "Президент Владимир Зеленский 7 сентября встретился с генпрокурором Русланом Кравченко и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией". Почему с Арахамией? Ну, пожалуй, он теперь "не первое, но и не второе лицо в государстве"… По результатам этой встречи должно было быть принято решение о дальнейшем пребывании Кравченко в должности генерального прокурора. Следовательно, решение действительно политическое, но принято оно не Кравченко. Поэтому, несмотря на то, что его избирала Верховная Рада, генпрокурор оказался также совсем не политической фигурой. Единственным политиком правящего режима, не путать с "киевским" считает себя Владимир Зеленский", – отметил эксперт.

Он отмечает, что уместно будет напомнить мотивационную часть заявления Кравченко – не хочет, чтобы его должность использовали как инструмент политического противостояния.

"Какого-либо противостояния? А где оно взялось, если единственным политиком, который за все отвечает, у нас есть единый президент? Все, что хорошее – это заслуги исключительно его, а все, что есть плохого – о том он не знал. Кравченко тоже сначала делал вид, что не знал, даже собирался наказать целых 7 прокуроров. Но если ты не знал, то это еще хуже для тебя. И именно это, управленческая некомпетентность, была бы достаточной причиной для отставки. А не придуманное политическое противостояние. Сначала уничтожили в стране политическую конкуренцию, а теперь скрываются от ответственности за "политическое противостояние". Еще жертвами политических репрессий себя провозгласили. Но не буду подсказывать, потому что и на такое способны. Люди удивляются, что еще днем Кравченко не собирался подавать в отставку. Ничего удивительного. Днем в Офисе президента еще не было результатов социологического опроса…", — высказался эксперт.

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