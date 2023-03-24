Что произошло с настроениями украинцев – кому они доверяют: над чем стоит задуматься власти

Опрос Социологической службы Центра Разумкова показал, что за 5 месяцев в Украине резко снизился процент людей, испытывающих высокий уровень страха и паники. При этом увеличилось количество граждан, верящих в способность Украины преодолеть трудности за несколько лет. По мнению респондентов, государство показывает лучшие результаты в решении проблем обороны страны, энергообеспечения, внешней политики, худшие – в борьбе с преступностью и коррупцией. В рейтинге доверия государственных и общественных институтов лидируют ВСУ и волонтерские организации, в рейтинге политиков и общественных деятелей – Владимир Зеленский и Сергей Притула. Как оцениваете приведенные данные? О чём они говорят? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украинцы стали меньше испытывать страх и панику. Фото: из открытых источников

Этот рейтинг свидетельствует о большой растерянности власти перед будущим

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

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"Социология времен войны – довольно сложная вещь. Большая миграция и односторонняя пропаганда могут позволять манипуляции с общественным мнением в интересах власти. В этой социологии полностью отключены целые общественные кластеры, исключен голос патриотической оппозиции, как исключена также группа телеканалов с критическим взглядом на действия власти".

Главная манипуляция, по словам эксперта, заключается в попытке выдавать рейтинги доверия за электоральные рейтинги. Причем не социологами, а политологами, которые больше выглядят пропагандистами власти, чем бесстрастными аналитиками.

"На самом деле, этот рейтинг свидетельствует о большой растерянности власти перед будущим, об интуитивном нащупывании своего места в послевоенном мире и украинской политике, – считает Владимир Цыбулько. – Возможно, это еще и нащупывание механизмов размывания ответственности за политические промахи и контрпродуктивные решения в ходе организации обороны Украины. Отсюда и избегание честного разговора о послевоенных принципах функционирования политической системы страны".

Даже в такой сложной ситуации, украинцы стали ощущать себя несколько стабильнее

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш обращает внимание, что на втором году полномасштабной войны украинцы стали намного спокойнее, взвешеннее, рациональнее, подкованнее.

"Они уже разбираются в вариантах наступления, в видах вооружения и их поражающих способностях, в подробностях военной логистики, в калибрах, в моделях самолетов и так далее. Люди сильно вникли в то, как происходит эта война. И чуть успокоились. Понимая, что больше массированного наступления не будет – нет у РФ на это сил. Соответственно, даже в такой сложной ситуации, украинцы стали ощущать себя несколько стабильнее. Строить некие планы. Понимать, что всё равно будет наша победа. Пусть не через месяц-два, но через год – точно. Отсюда и те данные, которые показал обсуждаемый соцопрос", – поясняет политтехнолог.

По его словам, показательно, что в это исследование не включили главкома ВСУ, генерала Валерия Залужного.

"Это серьезная манипуляция, которую сейчас периодически делают те или иные агентства, не желая проблем с Офисом президента. Рейтинги у армии, безусловно, очень высокие. И у Залужного – тоже. Конечно, хорошо, что украинцы стали больше доверять власти. У нас такой поддержки Верховной Рады никогда не было – 51%. Обычно этот уровень колебался от 3 до 15%. А сейчас просто общество консолидировалось, каждый на своем месте делает свое дело. При этом уровень доверия к тем же ВСУ – 96%, волонтерским организациям – 88%. Что говорит само за себя", – заключает Денис Богуш.

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