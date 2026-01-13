Что произошло с международным правом: почему Мадуро задержали, а Путина – нет

В последнее время по поводу международного права немало вопросов. В частности, США показывают верховенство права силы над силой права, захватывая Мадуро в Венесуэле. При этом ничего подобного не происходит относительно международного преступника Путина. Почему так происходит? Нельзя ли сказать, что, учитывая происходящее, "международное право" превратилось в фикцию? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Международное право

Никто уже не смотрит на ратифицированные соглашения

Глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец так прокомментировал ситуацию:

"Что касается международного права, то, к сожалению, можно констатировать, что, еще начиная с 14-го года, а, если быть откровенным, то фактически со времен еще Холодной войны, то есть времен Нюрнбергского процесса, международное право используется исключительно в тех случаях, когда это удобно непосредственно стране с экономической или политической точки зрения. И никто не смотрит на соглашения, которые были ратифицированы парламентами или другими законодательными органами страны, подписаны и должны выполняться".

Ростислав Кравец говорит, что хорошо видно, что произошло с Будапештским меморандумом, что привело к фактической оккупации части территории Украины.

"Мы видим, что и сейчас вопросы, касающиеся предоставления Украине гарантий безопасности, фактически выкладываются исключительно только на бумаге и под собой не имеют никаких рычагов того, чтобы эти гарантии выполнялись. Потому что, если, например, сегодня предложить всем этим странам-гарантам, которые готовы выступить такими, подать пример этой гарантии – будь то соответствующие бомбовые удары, открытие других фронтов, не важно, и таким образом продемонстрировать, что реальные гарантии могут быть, то тогда мы увидим подлинность намерений партнеров. А иначе это все остается исключительно только чернилами на бумаге, которых никто придерживаться и выполнять не будет", – резюмировал эксперт.

Главная проблема "международного права" – избирательность

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук говорит, что сейчас действительно есть вопросы, на которые нет понятных ответов.

"Кто-то может объяснить, почему задержание диктатора в собственной резиденции – это "окончательное разрушение", а отказ от задержания другого диктатора, в отношении которого есть ордер международного суда по подозрению в военных преступлениях, со стороны ратифицировавшего "Римский устав" государства не является таким "разрушением"?", – задается вопросом?

Он продолжает, также непонятно, почему похищение одного диктатора – это разрушение международного права, а похищение тысяч детей с целью изменения национальной идентичности и перевоспитания нет.

"Почему обстрелы ракетами Каракаса один раз – это "разрушение международного права", а обстрелы Киева 4 года – нет. Главная проблема "международного права" – избирательность. А избирательность предполагает отсутствие какого-либо права. Нельзя "убить" то, чего никогда не было. "Международное право" – это фикция, которая десятилетиями использовалась "великими государствами" для обоснования нарушения суверенитета "малых государств". Пока перечень последних ограничивался "какими-то Украинами", всех все устраивало", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине вынесли приговор оккупанту: получившему за расстрелы пленных.



