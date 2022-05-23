Что произошло с единством в G7: кто уже боится членства Украины в ЕС и победы над Россией

Государственный секретарь по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять 15-20 лет. Ранее руководство Италии выдвинуло довольно спорный план "примирения" Украины и России. Германия также ведет себя довольно странно на фоне российско-украинской войны, тормозя поставки тяжелого вооружения в Украину и то и дело пытаясь "достучаться" до Путина. Что означают подобные маневры этих ведущих стран ЕС? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Страны G7. Фото: из открытых источников

Наши военные вовсю бьются, останавливая агрессора, а нам уже предлагают сдаться

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассуждает так:

"Германия, Франция, Италия, похоже, боятся, что Украина в этой войне может победить. И тогда произойдет перераспределение роли и значения государств в Европе и в мире в целом. Франция боится, что ей еще раз напомнят, что она проиграла Вторую мировую войну. Была оккупирована фашистской Германией. И только благодаря решению лично Сталина была в итоге включена в четверку победителей (СССР, США, Великобритания, Франция). Хотя, на самом деле, проиграла, в том числе из-за того, что занимала позицию двурушничества. К которой, к сожалению, пытается скатиться сейчас. После той войны Франция уже не была той великой империей, которой была до нее… Германия и союзническая с ней в годы Второй мировой Италия исторически понесли потери после проигрыша. И та же Германия воспринимает Россию как страну-победителя, почему-то совсем не воспринимая так Украину".

К тому же, продолжает Игорь Романенко, экономически Германия очень зависима от РФ, да еще и переплетена с ней глубокими коррупционными связями.

"Недаром экс-канцлер Шрёдер после отставки попал в руководство российских энергетических компаний. И даже после открытого вторжения РФ в Украину не пожелал покидать этот пост, что уже вызвало скандал даже внутри ФРГ. Недаром еще один экс-канцлер – Меркель – всячески лоббирована такой коррупционный проект как "Северный поток" (и первый, и второй). Уверяя, что речь тут исключительно в экономической выгоде Германии, тогда как изначально было ясно, что Россия получает в руки экономико-политическое оружие. Та же Меркель совместно с экс-президентом Франции Саркози в 2008-м заблокировали путь Украины и Грузии в НАТО. И всё та же Меркель, но уже с новым президентом Франции – Олландом – продавили убийственные для Украины как для государства Минские соглашения в феврале 2015 года", – напоминает генерал.

Похоже, отмечает он, никаких выводов не сделали и новые власти Германии и Франции. А официальное правительство Италии в лице премьера Драги и вовсе предложило некий мирный план, суть которого – "сохранение лица Путина" за счет сдачи украинских территорий и суверенитета, акцентирует Игорь Романенко.

"Наши военные вовсю бьются, останавливая агрессора, а нам уже предлагают сдаться. Войну, которую начал агрессор с задачей уничтожить наше государство, нашу нацию, премьер Италии позволяет себе называть неким "конфликтом касательно территориальных претензий между двумя государствами". Это циничный подход, который продолжает подобную "умиротворительную дипломатию" Запада касательно РФ, уже стоившую оккупации части территорий Грузии и Украины в 2008-м и 2014-м. Подобное могло повториться и в 2022-м. Но самоотверженное сопротивление нашего народа, государства, ВСУ не позволили победить России и продолжить иезуитскую дипломатию ряда стран Европы", – резюмирует генерал.

Он уверен, что сегодня на встрече министров обороны более 40 стран, которую уже прозвали Рамштайн-2, (по аналогии с первой, прошедшей в апреле на военной базе "Рамштайн" в Германии) будут поднимать не только вопросы увеличения военно-технической помощи Украине.

"Думаю, что американцы, британцы, другие наши прогрессивные союзники, напомнят Германии, Франции, Италии иже с ними, что цели и задачи поменялись. И что они сейчас не просто помогают Украины выстоять в этой войне, но и делают ставку на уничтожение военного потенциала РФ, на недопущение повторения подобной агрессии в будущем. Уверен, что мир возможен лишь тогда, когда в России будет смещен режим во главе с Путиным, а количество граждан, поддерживающих войну и агрессию, резко снизится. Лишь так РФ (или то, что от нее останется) может иметь будущее в качестве прогрессивного, демократического государства", – подчеркивает Игорь Романенко.

Ряд стран Европы, несмотря на продолжающуюся войну в Украине, занял позицию выжидания

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев считает, что некий "альтернативный план" от Франции касательно европерспектив Украины, должен как-то сгладить пилюлю касательно возможно отказа нашей стране на июньском саммите Евросоюза в статусе кандидата в ЕС.

"Такое проявление европейской дипломатии уже нашло довольно жесткую оценку со стороны украинского МИД и из уст президента Зеленского, – отмечает эксперт. – Всё происходящее свидетельствует, что даже после переизбрания французский президент Макрон не избавился от определенных пророссийских нарративов во внешней политике. В подобном ключе, увы, периодически выступают Италия и Германия. Такие сигналы свидетельствуют о том, что страны так называемой "старой Европы" намерены блокировать не только вступление Украины в НАТО, но и в ЕС".

Возможно, рассуждает Дмитрий Снегирев, это связано с тем, что свою риторику касательно европейской интеграции Украины сменила Россия.

"Если изначально она была лишь против нашего вступления в НАТО, то теперь – против даже вступления в ЕС. При этом РФ фактически закрепляет за собой новые оккупированные территории Украины. Вводит там рублевую зону, ставит своих "наместников", готовится проводить псевдореферендумы. Видя всё это, понимая, что конфликт затягивается и может быть еще более кровавым (украинская позиция стала более жесткой на фоне того, что творит страна-агрессор), ряд стран Европы, прежде всего, Германия и Франция, демонстрируют неготовность идти на прямой конфликт с РФ. Считая, что таковой возможен, если они увеличат поддержку Украины. Отсюда все эти псевдомирные планы, срывы поставок вооружения и блокирование нашей евроинтеграции", – поясняет эксперт.

Так же Германия, подчеркивает он, лишь под давление прочих партнеров согласилась поставлять нам тяжелое вооружение. Но – не раньше июля. По принципу – посмотрим, как будут развиваться события дальше.

"А ведь нам дорог каждый день. РФ сейчас активизировала усилия с целью выхода на админграницы Луганской и Донецкой областей. С целью полного контроля над этими территориями – как одной из целей проведения так называемой "военной спецоперации". А ряд стран Европы, увы, занял позицию выжидания. Именно поэтому саммит ЕС, который должен пройти в июне, вряд ли даст ответ на вопрос касательно получения Украиной статуса кандидата в ЕС, – прогнозирует Дмитрий Снегирев. – Все ожидают военной развязки".

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