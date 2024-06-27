Что произошло с девушкой, которую российские блоггеры сдали на подвал за украинский язык

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов заявил, что случаи незаконного заключения на временно оккупированных территориях, такие как задержание работницы АЗС, многочисленны.

Виктор Дудукалов

По его словам, к сожалению, судьба этой женщины остается неизвестной. При этом он подчеркнул, что таких случаев сотни, а возможно, и тысячи.

"Представьте себе, сколько мы общались и в эфирах, и везде, где только можно, что реально за украинский язык, за украинскую позицию приезжает очередной такой 1991 или 1995 года рождения (не помню точно) названный "воевода". На самом деле, у него другая фамилия и журналисты-расследователи установили практически все его данные. Он приезжает и показывает тем самым свое "величие", что он потом берет эту девушку и везет на блокпост к вооруженным оркам. И вот за это кажется, что она на территории Украины отвечает ему на украинском языке. Представьте себе, насколько они боятся украинцев и насколько они боятся всего украинского, если так бомбит от того, что им отвечают просто на том языке, на котором разговаривает страна официально", — сказал чиновник.

Он также отметил, что, несмотря на преимущественно русскоязычный регион, с начала полномасштабного вторжения и даже во время длительной оккупации, жители продолжают сопротивляться врагу.

По его словам, эта девушка из АЗС стала символом гражданского сопротивления.

"Я хотел бы, чтобы это видели и слышали жители Львова, Луцка, других городов, которые о нас говорят, что мы схожие, что мы сдали или еще что-то. Напротив, девушка по заправке олицетворяет собой наш русскоязычный Бердянск, сказавшую тому орку ввиду того, что она понимала полностью, какие будут последствия. До сих пор люди в Бердянске, но гораздо тише и не говорят на украинском языке, держатся с Украиной и таких очень много", — подчеркнул он.

Дудукалов добавил, людей, которые совершают такие действия, должна ожидать уголовная ответственность на территории Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как российские блоггеры хвастались , что сдали девушку на подвал, потому что она ответила им на украинском.



