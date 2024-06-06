Что происходит вокруг Тайваня: возможна ли вскоре новая большая война

Китай снова разбрасывается угрозами, намекая, что готов силой "разгромить" независимость Тайваня. Почти молниеносно парируют США. Президент Джо Байден заявляет, что США могут разместить свои войска на Тайване в случае вторжения Китая. О чем говорят эти заявления? Возможна ли в ближайшее время новая большая война? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война за Тайвань. Фото: из открытых источников

Китай больше зарабатывает как системообразующий центр Глобального юга

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик, комментируя ситуацию, предложил вспомнить высказывание о последнем китайском предупреждении. Ведь то, что сейчас происходит в риторике и заявлениях Китая в адрес Тайваня, по сути, и есть то самое китайское предупреждение.

"Потому что это не первое и не последнее эскалирование, то есть, повышение уровня эскалации между Тайванем и Китаем. Однако на данный момент Пекин демонстрирует активность, связанную с наращиванием военного присутствия, происходит милитаризация региона, проходят военные учения подразделений. Интересно, что легенда этих учений связана с высадкой десанта и оккупационных сил на остров, нанесением ударов по базирующимся на острове силам, формированием инфраструктуры нападения. Более того, проходят работы по формированию ударного кулака", – отметил эксперт.

Он согласен с тем, что уровень угроз существенно возрос. Вместе с тем, отмечает Виталий Кулик, Китай в последнее время показывает свою неготовность мириться с миропорядком, который предлагают Соединенные Штаты и Запад в целом. И хотел бы пересмотреть правила игры, в том числе окончательно решить вопрос территориальной целостности.

"Но готов ли Китай поставить фактически все на карту и существенно ухудшить свои отношения с Западом? А они, в случае военной агрессии, ухудшатся однозначно. Следует понимать, что Китай сейчас предпринимает огромные усилия по наращиванию своего присутствия в странах "Шелкового пути", формирует новые нити транспортных коридоров, конечной целью которых является Запад – Европейский Союз. И это все происходит на фоне попытки эскалации политически вокруг Тайваня", – отметил эксперт.

По его словам, если составить эти две составляющие, мы увидим, что есть определенные линии сдерживания Пекина. И именно они будут останавливать Китай от необдуманных резких шагов.

"Поэтому, скорее всего, речь не идет о большой войне, а о временной эскалации, направленной на повышение ставок и получение выгодной переговорной позиции в будущей архитектуре миропорядка, который будет формироваться в мире. В Китае многие эксперты говорят о слабом Западе, что сейчас его можно продавить на определенные "хотелки". Можно создать условия, при которых откроются новые возможности для Китая. И это может быть не связано напрямую с Тайванем и территориальной целостностью Китая. Поэтому, чтобы не выйти за отдельные линии и состоялся диалог между министром обороны Китая и министром США во время форума "Диалог Шангри-Ла". Этим Китай фактически подчеркивает готовность к разным переговорным площадкам, но также акцентирует, что Запад должен учитывать его позицию, которую он подкрепляется мнением стран Глобального юга", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его убеждению, в этом противостоянии Китай больше зарабатывает как системообразующий центр Глобального юга, подвязывая Бразилию, Саудовскую Аравию, Россию и другие страны, которые он видит как партнеров по протиставлению Западу.

"Поэтому, в первую очередь, речь идет об эскалации ради определенных дипломатично-политических дивидендов. Но всегда не стоит исключать и силовой вариант, что это подготовка к войне. Поскольку в определенный момент Китай может рассмотреть ответ Запада, как слабость, которой можно воспользоваться и провести молниеносную операцию. Хотя, якобы, Запад и сделал работу над ошибками после провала российской попытки – решить вопрос Украины за три дня и захватить Киев", – подытожил эксперт.

Пекин и Вашингтон обмениваются резкими заявлениями

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич подчеркнул, что прежде, чем говорить о вопросах Тайваня и пикировке США и Китая по этой теме, стоит упомянуть, что по состоянию на сегодняшний день Тайвань не является государством, участником ООН. Потому что, как Тайвань, пока официально, так и материковый Китай, выступают с позиции единого Китая, где Тайвань считает себя правопреемником великой КНР, в том числе с материком. А материковую часть считает оккупированной коммунистами. И, наоборот, коммунистический Китай считает себя Китаем, а Тайвань – лишь одной из провинций, которая сегодня не контролируется центральным правительством.

"При этом Китай до 70-х годов представлял в ООН именно Тайвань и только в середине 70-х годов началась дискуссия, закончившаяся тем, что место Китая заняла Китайская Народная Республика. Соответственно, как для значительной части населения Тайваня, так и для населения КНР материкового Китая вопрос независимости достаточно триггерный. Он неоднозначный, потому что результаты местных социологических опросов говорят, что тема независимости не достигла отметки в 50%. То есть, нет 50% населения, которое сказало бы, что мы однозначно хотим быть полноценно независимым государством. И для Пекина появление независимого государства, учитывая юридические нормы, это фактически попытка отделить пока неконтролируемую, но часть территории Китая и, конечно, как любое государство оно должно достаточно резко реагировать", – высказался Игорь Тышкевич.

С другой стороны, отмечает эксперт, возникает вопрос: будет ли война?

"И вот здесь достаточно интересная ситуация, потому что на Тайване прошли президентские и парламентские выборы и за независимость Тайваня выступает нынешний президент Тайваня, хоть и делает это достаточно осторожно. Также эту идею поддерживает Демократическая прогрессивная партия", – отмечает эксперт.

При этом он обращает внимание, что бывшая оппозиция (партия Гоминдан и партнеры) выступает за в будущем реализацию концепции "Одна страна – две системы", или, как ее называют на Тайване – "Одна страна – два пути", что означает реинтеграцию с материковым Китаем по примеру тех же Макао или Гонконга.

"И в таком формате на сегодняшний день вопрос: может ли быть война? Давайте вернемся к выборам в Законодательный Юань. На них Демократическая прогрессивная партия потеряла большинство. Сегодня она контролирует всего 51 место. Партия "Гоминдан" контролирует 52 места. Это важно. Я хотел бы напомнить несколько моментов по истории. Первой зарубежной партией, скрывавшей свои поздравления с 20-м съездом КПК, была именно партия "Гоминдан". Это те, кто воевал против китайских коммунистов, они первыми поздравили поздравительной телеграммой китайских коммунистов с их 20-м юбилейным съездом. За последние 18 месяцев на материковый Китай было отправлено несколько достаточно крупных делегаций от партии "Гоминдан". Предпоследняя поездка – это 60 партийцев высшего ранга, которые более 2 недель ездили по Китаю. Соответственно, это потенциальные политические партнеры Пекина, выступающие за объединение. И в таком формате на сегодня речь идет не только и не столько о внутренних тайваньских процессах, сколько об общей конкуренции между США и КНР", – считает Игорь Тышкевич.

Он отмечает, что для США поднятие темы Тайваня и вообще будущее объявление независимости Тайваня – это может быть определенным политическим успехом. С другой стороны, реинтеграция Тайваня – очень большое политическое поражение, так как на Тайване сконцентрирована значительная часть американских технологий и компаний. К тому же, обращает внимание эксперт, на острове задействованы американские оборонные технологии. Потому что США активно продавали и передавали Тайваню вооружение.

"Соответственно, если происходит реинтеграция, то это вооружение становится частью вооружения армии Коммунистической партии Китая. Для США это просто очень большая геополитическая пощечина. Соответственно такого они допустить не могут и соответственно они всеми путями будут тормозить возможный процесс реинтеграции. В том числе, играя на настроениях о независимости Тайваня", – поделился мнениями собеседник "Комментарии".

Хотя эта независимость, напоминает эксперт, с одной стороны успех, а с другой – это определенные риски для Тайваня.

"Для Китая, соответственно, независимость Тайваня, это такая же геополитическая пощечина. Интеграция, напротив, это успех. И две супердержавы работают в этом регионе в своем треке", – отметил Игорь Тышкевич.

Что касается появившихся в последнее время резких заявлений, то, по мнению эксперта, с одной стороны, Китаю нужно отреагировать. А, с другой стороны, это посыл в том числе избирателям на Тайване, что можно не провоцировать войну, можно жить так, как жили раньше, не поднимая вопроса независимости.

"Да, это будет раздражать часть населения Тайваня, которая выступает за независимость, которая голосует за Демократическую прогрессивную партию Тайваня. А с другой стороны, это будет яркий мощный сигнал для колеблющихся, что не стоит сегодня этого делать. И это будет означать, что сторонников самой идеи провозглашения независимости еще предстоит провести через парламент. А пока у сторонников независимости нет большинства. Поэтому на сегодняшний день это скорее обмен резкими заявлениями между Пекином и Вашингтоном, чем реальная угроза войны. По крайней мере, пока", – констатировал Игорь Тышкевич.

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