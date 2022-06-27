Что происходит с Грузией – почему помогает агрессору: как в этой ситуации действовать Украине

В порту Батуми находится танкер с нефтепродуктами рф, которые подпадают под санкции. Об этом сообщает грузинский оппозиционный канал Mtavari, предполагая, что в Грузии планируют изменить происхождение груза и отправить его в Европу как продукцию из Казахстана. В свою очередь, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что во время визита в США украинская делегация довела до сведения союзников, что грузинские власти помогают россиянам обходить санкции. Почему сложилась такая ситуация, уже стоившая Грузии статуса кандидата в члены ЕС, который она, в отличие от Украины и Молдовы, не получила? Как могут события развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Флаг Грузии. Фото: из открытых источников

Грузинский народ сам решит, что ему делать с правительством, которое подыгрывает агрессору

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых рассуждает так:

"То, что грузинская правящая элита (премьер-министр Ираклий Гарибашвили, правящая партия "Грузинская мечта", ряд олигархов) позитивно настроена по отношению к россии – не секрет. Это уже неоднократно вызывало внутренние конфликты, митинги населения и напряженность в обществе. После принятия решения о представлении статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдовы, напряжение в грузинском обществе стало нарастать. Война с россией, которая отобрала жизни мирных граждан и военных Грузии, а также и территории, осталась в памяти граждан страны. И постоянно напоминает о соседстве с агрессивной страной с имперскими замашками. Нынешняя власть поддерживает отношения с рф. Пытается в этот тяжелый момент для Украины и всего мира, находить себе экономические выгоды от войны и санкций, которыми мир старается обуздать агрессора. В свою очередь, россия ищет пути ухода от санкций – и с помощью подкупа политиков, больших скидок на энергоресурсы, налаживает новые схемы поставки к себе необходимых технологий и оборудования, экспорта своих товаров".

Эксперт уверен, что мировое сообщество будет отслеживать такие попытки – и наказывать российских пособников. Включая Грузию.

"Что в итоге может привести к большему противостоянию внутри общества. Население Грузии очень активно, имеет опыт проведения смены власти через улицу. Ну, а россия сейчас загрузла в боях в Украине. Кроме того, начался процесс ослабления её позиций в Казахстане, накаляется конфликт с Литвой за доступ грузов в Калининград. И бросать силы на поддержку правительства в Грузии, в ситуации народного негодования, Кремль вряд ли станет, – считает Олег Вострых. – В данной ситуации важна международная огласка и придание гласности внутри страны таких действий грузинского руководства. Высвечивая данную информацию, контролируя потоки грузов из россии, мировое сообщество может достигнуть эффекта от вводимых санкций. При желании… Ну, а грузинский народ сам решит, что ему делать с правительством, которое подыгрывает агрессору и зарабатывает на этом. И не сомневаюсь, что он сделает правильный выбор!".

Задача Украины – отслеживать пособников в нарушении санкций против РФ

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев акцентирует, что Грузия в ситуации российско-украинской войны занимает двойственную, мягко говоря, позицию.

"Позиция эта связана и с исторической памятью (неудачной для Грузии войной с РФ в 2008 году), и с последующими политическими событиями, благодаря которым страна получила власть, пытающуюся маневрировать между Россией и Западом, западными институциями (как тот же ЕС)", – поясняет социолог.

По его словам, всегда есть страны, старающиеся воспользоваться чужим конфликт для получения собственной выгоды. Как здесь и сейчас, так и на отдаленную перспективу. Исходя из разных мотивов.

"Вот так и сейчас с российско-украинской войной, – подчеркивает Павел Федорченко-Кутуев. – Турция, например, делает так не только для получения в результате экономической кооперации с РФ неких финансовых бонусов, но и для усиления своего геополитической автономии. Более маленькая и слабая Грузия, с более низким уровнем экономического развития – исключительно в расчете на сиюминутную выгоду. Наша задача – отслеживать пособников в нарушении санкций против РФ. Выводить их на чистую воду, сообщать нашим партнерам. И требовать соответствующего наказания этих российских помощников, двурушников, дающих возможность стране-агрессору обходить санкции. Мы должны подходить к ситуации без эмоций, по-деловому. Думать и действовать так, чтобы выгода от помощи агрессору у той или иной страны была куда меньшей, чем потери в результате наказания за такую помощь".

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