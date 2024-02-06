Что предлагает Путин Ким Чен Ыну в обмен на оружие: детали

Кремль пытается задействовать все свои связи, чтобы помочь Пхеньяну получить доступ к международной финансовой системе в обмен на ракеты и боеприпасы. Россия уже разблокировала замороженные северокорейские активы на миллионы долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Авторы публикации отмечают, в прошлом месяце Вашингтон заявил, что у него есть доказательства того, что Северная Корея поставляла России баллистические ракеты. Согласно анализу британского аналитического центра по безопасности, Пхеньян также отправил до 2,5 млн снарядов для войны с Украиной.

Хотя неясно, предоставила ли Россия Северной Корее военные технологии, новые банковские связи станут еще одним признаком развития отношений между двумя странами. Расширение партнерства, скорее всего, придало Северу смелости, поскольку в последние месяцы он выступил с потоком воинственных угроз, говорят официальные лица США.

По словам представителей разведки, Россия разрешила разблокировать 9 млн долларов из 30 млн долларов замороженных северокорейских активов, хранящихся в российском финансовом учреждении. Эти деньги, по их словам, обедневший Пхеньян будет использовать для покупки сырой нефти.

Кроме того, по словам представителей разведки, северокорейская подставная компания недавно открыла счет в другом российском банке, что свидетельствует о том, что Москва, возможно, помогает Пхеньяну обойти санкции ООН, которые запрещают большинству банков вести бизнес с Северной Кореей. Эти санкции задушили экономику КНДР и в значительной степени отрезали страну от международных финансовых сетей.

Новый банковский счет открыт в Южной Осетии, оккупированном Москвой регионе Грузии.

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