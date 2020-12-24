Что показали похороны Кернеса: мнения экспертов

Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса, согласно официальным данным, собрали более 100 тысяч человек, включая известных политиков. И спровоцировали массу комментариев, в том числе в ключе, что украинцы никак не могут вытравить из себя "совок". О чём говорят и такого рода похороны и такого рода комментарии разбирались эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Кернес не менял линию поведения"

Политический эксперт Михаил Железняк подчеркивает, что харьковчане вскоре почувствуют, что значит жить без Кернеса. И по состоянию дорог, и по прохождению этого отопительного сезона. По его мнению, начнется передел Харькова – и ничего хорошего это не сулит.

Комментируя высказывание украинского режиссера Олега Сенцова (пять лет провел в российских тюрьмах, признан на Западе политзаключенным, освобожден в рамках обмена пленными между Россией и Украиной), который заявил, что похороны Кернеса должны были бы стать "окончательными похоронами совка в нашей стране", Михаил Железняк отметил, что тот, похоже, сам не понял, что сказал…

"Если посмотреть на первую столицу Украины, она на сегодня день — аналог европейского города. Ни о каком "совке" речи быть не может. Такие люди как Сенцов периодически подают голос, чтобы просто быть замеченными, — считает политэксперт. — В то же время водят прямую дружбу с Офисом президента, который после вчерашних событий еще больше упал в глазах харьковчан, т.к. ни президент, ни представители ОП не посетили похороны Геннадия Адольфовича… Ну и, конечно, возмущает поступок мэра Киева Виталия Кличко, который прямо на похоронах Кернеса делал селфи с горожанами".

Михаил Железняк напоминает известную фразу о Кернесе – что тот был неоднозначным человеком.

"Да, он был человеком резкого характера, но вот это как раз было однозначно. Не менял линию поведения. А вот кто у нас неоднозначен, так это президент Зеленский, который действует лишь по рекомендациям своих помощников. Совершая порой прямо противоположные действия. То есть, не способен к самостоятельным решением, — подчеркивает Михаил Железняк. — С моей точки зрения, вчера хоронили не только Кернеса, но и остатки рейтинга Зеленского".

"Страна движется в неправильном направлении"

У политолога Максима Джигуна ситуация с похоронами Кернеса не вызывает столь широких размышлений как — "совок или не совок".

"Не укладывается в понятие похорон людей парадигма "совковости или демократии". Похожие процедуры существуют во всём мире, независимо от того, в каком политическом режиме люди живут, — поясняет эксперт. — То, что жители городов прощаются со своими мэрами, чиновниками, президентами — общемировая практика. Универсальное явление уважения, печали. Оно не измеряется — живем мы в современной стране или в условной "советчине". Другое дело, что мы можем говорить о соблюдении тех же картинных мер. К этому есть вопросы. Придерживаться нужно, но такие события заставляют людей забыть об ограничениях".

Максим Джигун сомневается, что проститься с Кернесом пришло более 100 тысяч человек, как заявлено официально. Данные, по его мнению, преувеличены. Тем не менее подчеркивает он, количество людей было действительно большим. И то, что пришло столько людей попрощаться с мэром, говорит о том, что результатами его деятельности харьковчане были довольны.

"Наличие таких дискуссий, какие возникли у нас в публичном дискурсе по поводу похорон Кернеса, говорит о том, что страна движется в неправильном направлении, — считает политолог. – Не должно одним из важнейших событий Украины за день становиться обсуждение похорон мэра облцентра... Следует постоянно обговаривать действительно важные вопросы — восстановление экономики, окончание войны на Востоке Украины, демократизация процессов и так далее".

Как сообщал портал "Комментарии", Олег Сенцов высказался по поводу смерти и похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса. В день погребения политика украинский режиссёр подчеркнул, что хотел бы чтобы вместе с Кернесом сегодня похоронили и "совок", но чтобы это случилось, еще много кого нужно похоронить.

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