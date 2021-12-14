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Что ответили в Главном сервисном центре МВД о количестве вакцинированных работников

В Главном центре МВД рассказали, есть ли у них информация о том, сколько работников вакцинировалось

сегодня, 17:12
Автор:

Козлова Альбіна
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В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел ответили на журналистский запрос портала "Комментарии" о численном составе ГАИ и количестве вакцинированных работников ГАИ.

Что ответили в Главном сервисном центре МВД о количестве вакцинированных работников

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

"Главный сервисный центр МВД в пределах компетенции рассмотрел ваш запрос от 3 ноября 2021 года о численности личного состава ГАИ и вакцинации личного состава ГАИ. Сообщаем, что запрашиваемая информация в Главном сервисном центре МВД отсутствует", — говорится в тексте.

Ответ подписал временный исполняющий обязанности Юрий Смольянинов.

Следовательно, либо у руководства действительно отсутствует информация о количестве вакцинировавшихся работников, то есть они не ведут подсчеты кто сколько сделал прививок, либо информацию решили не разглашать.

Напомним, что с 6 декабря введены новые ограничения в "желтых зонах" для невакцинированных. Для таких граждан будут ограничения по участию в массовых мероприятиях, посещении кинотеатров, заведений культуры, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, баров, ресторанов, кафе. Невакцинированные могут посещать банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки, продовольственные магазины во всех зонах.

Как сообщал портал "Комментарии", когда подавать заявку, чтобы получить 1000 гривен за вакцинацию. Украинцам, имеющим приложение "Дия", следует заполнить там заявку с 19 по 29 декабря. Также для получения денег нужно оформить отдельную карту в банке по программе "єПідтримка". Детальную инструкцию смотрите в материале.

Виктор Ляшко подчеркнул, что сейчас эпидемия коронавируса повторяет сезонные вспышки ОРВИ. Поэтому можно предположить, что новая волна может прокатиться по Украине в конце января или в феврале-марте. По словам же секретаря СНБО Данилова, Омикрон могут выявить в Украине уже на этой неделе.

Что ответили в Главном сервисном центре МВД о количестве вакцинированных работников - фото 2


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Источник: https://comments.ua/ua
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