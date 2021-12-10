Как получить "тысячу Зеленского" за вакцинацию: пошаговая инструкция от Минцифры

В четверг, 9 декабря, украинское Правительство приняло Постановление по выплате 1000 гривен от государства за полный курс вакцинации против коронавируса. О том, как получить средства по программе, инициированной президентом Владимиром Зеленским, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telergam.

Как получить тысячу Зеленского за вакцинацию - фото: Дія

Министр цифровой трансформации отметил, что тысяча гривен будет выплачиваться в рамках программы єПідтримка с 19 декабря. На первом этапе получить выплату смогут те, кто зарегистрирован в приложении Дія.

Заявку на выплату 1000 гривен можно будет подать в приложении в несколько кликов, если человек является гражданином Украины старше 18 лет и имеет "зеленый" сертификат (подтверждает две дозы вакцины) в Дії.

1) Прежде всего нужно оформить специальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров. Ежедневно к проекту будут присоединяться новые финансовые учреждения. Оформить выплату на обычную карту нельзя.

2) Необходимо установить приложение Дія и пройти авторизацию;

3) Важно убедиться, что вы имеете "зеленый" сертификат в приложении. Следует обратить внимание, что сертификат из портала Дія или бумажный от семейного врача нельзя использовать. Сгенерировать ковид-сертификат в приложении можно, как с паспортом старого образца, так и с ID-картой.

4) Затем нужно зайти в раздел Услуги и выбрать пункт єПідтримка;

5) Выбрать для выплаты карту и ожидать поступления выплат в размере 1000 гривен;

Федоров также добавил, что с 13 декабря запустят пилотную версию программы, а потратить тысячу можно будет на услуги бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавирусной пандемии — поход в музей, театр, кино, спортзал, концерт. Также можно будет приобрести книги и билеты на рейсы по Украине.

Ранее эксперты для портала "Комментарии" оценили инициативу Владимира Зеленского по выплате 1000 гривен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!