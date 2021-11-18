Тысяча гривен от Зеленского: как инициативу оценивают эксперты

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Елизавета Черных
В четверг, 18 ноября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №6297 о выделении 3 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, которые впоследствии могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным гражданам.
Владимир Зеленский - фото: Офис Президента
Эксперты оценили это решение, вызвавшее еще до принятия законопроекта как позитивные, так и скептические отклики в экспертной среде, а также рассказали, какие изменения (уточнения) следует внести в проект закона ко второму чтению.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников акцентирует, что идея о выплатах вакцинированным не является украинским ноу-хау.
Проблем в том, отмечет он, что у людей старшего возраста (те самые группы риска – 50+, 60+) нет приложение "Дія", которое хотят сделать основным механизмом получения выплат за вакцинацию. Да и вряд ли пенсионеры пойдут в кино или спортзал, которые фигурируют как объекты, куда можно потратить "вакцино-тысячу".
Найти средства на эти выплаты, по мнению эксперта, реально. В Кабмине, к примеру, уверяют, что идет перевыполнение доходной части бюджета за счет тех же налогов на наш экспорт (продукция значительно подорожала).
Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь в целом оценивает принятие законопроекта как позитивный шаг со стороны государства. Причем не только в сторону пострадавшего от карантинных и прочих ограничений бизнеса, но и в ракурсе позитивной мотивации в вопросе вакцинации.
По его мнению, ко второму чтению, вероятно, в документе пропишут возможность граждан получать некие ваучеры, сертификаты, которые впоследствии можно будет обменять на некие услуги. Ведь изначальная идея о том, что 1000 за вакцинацию получать возможно будет лишь через приложение "Дія" вызвала немало критики. Как и то, что средства можно будет тратить только на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.
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