Тысяча гривен от Зеленского: как инициативу оценивают эксперты

В четверг, 18 ноября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №6297 о выделении 3 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, которые впоследствии могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным гражданам.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты оценили это решение, вызвавшее еще до принятия законопроекта как позитивные, так и скептические отклики в экспертной среде, а также рассказали, какие изменения (уточнения) следует внести в проект закона ко второму чтению.

Под выплаты попадет ограниченное количество людей. Вакцинированных всё же больше

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников акцентирует, что идея о выплатах вакцинированным не является украинским ноу-хау.

"Есть мировой опыт, когда в разных странах выплачивают за это суммы от 20 до 100 долларов. Какая-то бытовая заинтересованность стимулирует. Это тем более важно в украинских реалиях, когда компания по вакцинации провалена, разъяснении ее полезности не состоялось, чуть ли не половина населения являются вакцино-скептиками", – говорит Алексей Плотников.

Проблем в том, отмечет он, что у людей старшего возраста (те самые группы риска – 50+, 60+) нет приложение "Дія", которое хотят сделать основным механизмом получения выплат за вакцинацию. Да и вряд ли пенсионеры пойдут в кино или спортзал, которые фигурируют как объекты, куда можно потратить "вакцино-тысячу".

"К тому же, – продолжает Алексей Плотников, – под выплаты (а речь пока идет о 3 млрд грн) попадет ограниченное количество людей. Вакцинированных всё же больше. И это тоже вызовет вопросы".

Найти средства на эти выплаты, по мнению эксперта, реально. В Кабмине, к примеру, уверяют, что идет перевыполнение доходной части бюджета за счет тех же налогов на наш экспорт (продукция значительно подорожала).

"Вопрос лишь в том, эффективно ли их используют, – говорит Алексей Плотников. – С экономической точки зрения логично было бы направить эти деньги на повышение минимальных пенсий, на доплаты по мини пенсия. Миллионы украинцев относятся к малоимущим слоям населения, получают мизерные пенсии. Им не хватает на коммуналку, на еду, на лекарства. Было бы логичнее с точки зрения пользы для государства, направить средства именно на их поддержку".

После всех скандалов, связанных с предыдущими мерами по фактическому принуждению к вакцинации, теперь акцент делается на своеобразных "пряниках", на позитиве

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь в целом оценивает принятие законопроекта как позитивный шаг со стороны государства. Причем не только в сторону пострадавшего от карантинных и прочих ограничений бизнеса, но и в ракурсе позитивной мотивации в вопросе вакцинации.

"После всех скандалов, связанных с предыдущими мерами по фактическому принуждению к вакцинации, теперь акцент делается на своеобразных "пряниках", на позитиве. И это правильный ход", – считает Руслан Соболь.

По его мнению, ко второму чтению, вероятно, в документе пропишут возможность граждан получать некие ваучеры, сертификаты, которые впоследствии можно будет обменять на некие услуги. Ведь изначальная идея о том, что 1000 за вакцинацию получать возможно будет лишь через приложение "Дія" вызвала немало критики. Как и то, что средства можно будет тратить только на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

"Ранее государство ограничениями ударило по реальному сектору экономики. Теперь пытается как-то компенсировать нанесенный ущерб. В этом смысле такой подход не плох. И главное тут даже не финансы, а попытка выстроить дорогу с двухсторонним движение (государство-бизнес, государство-граждане), чего в последнее время не замечалось", – резюмирует Руслан Соболь.

Ранее "Комментарии" писали, что нардеп раскритиковал инициативу Зеленского по выплате тысячи гривен за вакцинацию.

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