Что нужно знать водителям: перечень причин для остановки авто полицией

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Светлана Шкурупий
Сотрудники
патрульной полиции имеют право остановить автомобильное транспортное средство
только по 10 законным причинам, расписанных в статье 35 Закона Украины "О
национальной полиции". Что это за причины?
Перечень причин для остановки полицией (фото из открытых источников)
В
украинском законодательстве говорится, что инспекторы могут потребовать
водителя остановиться:
-
если были нарушены Правила дорожного движения;
-
если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности
автомобиля;
-
если водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или иному
правонарушению;
-
если транспортное средство находится в розыске;
-
если необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах
совершения ДТП или иного правонарушения, свидетелями которого они могли быть;
-
если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи
другим участникам дорожного движения или в качестве свидетеля;
-
если орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете
движения;
-
если способ закрепления груза на автомобиле создает опасность для участников
движения;
-
в случае нарушения порядка использования специальных световых или звуковых
сигналов;
-
наличие иностранных номерных знаков с целью проверки законности передачи такого
авто в пользование или распоряжение другим лицам.
При
остановке транспортного средства полицейский должен проинформировать водителя,
по какой конкретно причине он его остановил. Если же инспектор не сообщил эту
информацию и у водителя есть подтверждение (аудио, видео), тогда все дальнейшие
действия полицейского становятся незаконными и могут быть отмечены в суде.
В
том числе, полиция не имеет права останавливать автомобиль для проверки
документов в профилактических целях.
Напомним, что
в Кабинете Министров внесли свои правки в важный документ, речь идет о Порядке
временного изъятия удостоверения у водителя транспортного средства и процедуре
возвращения документа.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в аппарате Верховной Рады
зарегистрирован законопроект о запуске штрафных баллов для водителей. Как
только водитель получает 12 штрафных балов – он рискует быть лишен права на
управление своим транспортным средством.
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