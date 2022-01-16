Что нужно знать водителям: перечень причин для остановки авто полицией

Сотрудники патрульной полиции имеют право остановить автомобильное транспортное средство только по 10 законным причинам, расписанных в статье 35 Закона Украины "О национальной полиции". Что это за причины?

Перечень причин для остановки полицией (фото из открытых источников)

В украинском законодательстве говорится, что инспекторы могут потребовать водителя остановиться:

- если были нарушены Правила дорожного движения;

- если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности автомобиля;

- если водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или иному правонарушению;

- если транспортное средство находится в розыске;

- если необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или иного правонарушения, свидетелями которого они могли быть;

- если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или в качестве свидетеля;

- если орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;

- если способ закрепления груза на автомобиле создает опасность для участников движения;

- в случае нарушения порядка использования специальных световых или звуковых сигналов;

- наличие иностранных номерных знаков с целью проверки законности передачи такого авто в пользование или распоряжение другим лицам.

При остановке транспортного средства полицейский должен проинформировать водителя, по какой конкретно причине он его остановил. Если же инспектор не сообщил эту информацию и у водителя есть подтверждение (аудио, видео), тогда все дальнейшие действия полицейского становятся незаконными и могут быть отмечены в суде.

В том числе, полиция не имеет права останавливать автомобиль для проверки документов в профилактических целях.

Напомним, что в Кабинете Министров внесли свои правки в важный документ, речь идет о Порядке временного изъятия удостоверения у водителя транспортного средства и процедуре возвращения документа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в аппарате Верховной Рады зарегистрирован законопроект о запуске штрафных баллов для водителей. Как только водитель получает 12 штрафных балов – он рискует быть лишен права на управление своим транспортным средством.

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