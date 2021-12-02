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В Украине изменили порядок лишения прав у водителей, что нарушили ПДД : что изменилось

В Украине внесли изменения в Порядок временного изъятия удостоверения водителя транспортного средства

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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В Кабинете Министров внесли свои правки в важный документ, речь идет о Порядке временного изъятия удостоверения водителя транспортного средства и процедуре возвращения документа. Отныне водителя, совершившего нарушение, смогут лишить водительских документов только после вердикта судебного учреждения. Об этом сообщает представитель парламента Алексей Гончаренко в Telegram- канале.

В Украине изменили порядок лишения прав у водителей, что нарушили ПДД : что изменилось

В Украине изменили важный документ (фото из открытых источников)

По обнародованной новации, водитель будет считаться лишенным права на управление транспортным средством только после того, как вступит в законную силу соответствующее решение судебного органа о лишении его этого права.

Вместе с тем, в отдельных ситуациях, когда соответствующее решение о допущенном административном правонарушении не появилось в отведенный срок, водитель теперь может продлить на срок в 3 месяца временное разрешение на право управления авто. Или по поданному заявлению вернуть в пользование временно изъятое.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, из каких условий у водителей будут забирать автомобили и что решили в Минюсте. Как рассказал заместитель Министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко, после резонансных смертельных аварий в Харькове в правительстве решили по-новому бороться с нарушителями правил дорожного движения. Если у водителей долги за превышение скорости, то у них будут забирать автомобили. Известно, что водители, ставшие виновниками аварий, превышали скорость в городах и летали на скорости в 180 км в час. Таким образом, чиновники решили ввести изменения в первую очередь в Харьков. Вторым городом, где будут изымать авто у должников, станет столица. В дальнейшем ограничения будут введены в других городах.


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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/8927
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