Что нужно знать об усовершенствованной подаче деклараций НАПК – чего еще не хватает

В марте прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, во время действия военного положения имеют право не подавать декларации. Когда это состояние истечет, у них будет три месяца, чтобы предоставить государству соответствующие сведения. При этом Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, функционирует. И желающие могут подавать декларации даже в период военного положения. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие изменения в декларировании уже произошли, а также, какие еще возможны.

НАПК. Фото: из открытых источников

Уже не нужно терять несколько часов, чтобы исправить все неточности перед сохранением декларации

Народный депутат Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Елена Мошенец отмечает, что НАПК активно поработало над внесением изменений в механизм подачи декларации. В частности, произошли такие изменения.

Первое — НАПК добавило активные ссылки на свои обновленные разъяснения по правилам заполнения отдельных полей декларации.

Второе — теперь можно хранить черновик декларации, даже, если там неполные данные и есть логические ошибки. То есть, объясняет Елена Мошенец, уже не нужно терять несколько часов, чтобы исправить все неточности перед сохранением декларации, а можно хранить даже частичные данные и продолжать их затем прибавлять, начиная с места последнего заполнения.

Третье — НАПК обновило функцию в Реестре деклараций "Данные для декларации". Теперь информацию о доходах субъекту декларирования не следует вносить самостоятельно. Эти данные, подчеркивает нардеп, будут уже сочтены по официальным источникам и предложены для заполнения в соответствующих полях декларации. Это удобнее, чем было, потому что в таком случае ошибиться с цифрами будет гораздо труднее.

Четвертое – для проверки предложенной информации о доходах теперь можно воспользоваться активными ссылками на источники, среди которых:

– Государственный реестр прав на недвижимое имущество,

– Государственный земельный кадастр, Единый государственный реестр транспортных средств,

– Государственный реестр обременений движимого имущества,

– Государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков,

– Наследственный реестр.

"Но информация из реестров отличается актуальностью, – отмечает Елена Мошенец. – Данные из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, Государственного реестра обременений движимого имущества и Наследственного реестра предоставляются по состоянию на дату формирования запроса, а вот информация из Государственного земельного кадастра, Единого государственного реестра транспортных средств и Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков – по состоянию на 31 декабря соответствующего года. Поэтому формировать запросы нужно, когда в реестрах будут уже все данные за отчетный год".

Нам важно подключиться к системе обмена налоговой информацией с разными странами, являющимися частью проекта BEPS

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что у нас наконец-то должна начаться корреспонденция деклараций, поданных украинцами, с данными из других стран. Тем самым, объясняет он, мы присоединимся к борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS).

"Украина подписала ряд соответствующих конвенций, но частью проекта BEPS, охватываемого ведущими государствами мира, мы пока не стали. А нам важно подключиться к системе обмена налоговой информацией с разными странами, являющимися частью этого проекта. А это все страны Организации экономического сотрудничества и развития, которых на данный момент около 40, включая большинство стран ЕС, Великобританию, США, Канаду, Турцию, Австралию, Израиль, Канаду, Японию, Южную Корею, ряд государств Южной Америки", – отмечает Алексей Кущ.

По его словам, нужно создать алгоритм, с помощью которого данные по украинским декларантам автоматически рассылались бы нашим международным партнерам. И в рамках обмена налоговой информацией мы имели бы обратную связь в виде данных по зарубежным активам граждан Украины, их ценным бумагам, деньгам в зарубежных банках.

"И тогда мы сможем проверять не только то, что декларанты имеют в Украине, но и то, чем они владеют за рубежом (и что, возможно, не задекларировали или задекларировали не в полном объеме). Сейчас такого нет. Декларации мы можем проверять только на наличие активов в Украине. Что касается зарубежной собственности, то приходится просто доверять тому, кто заполняет декларацию. Такие проверки возможны только по точечным запросам при возбуждении уголовных дел. А став частью проекта BEPS, у нас будет возможность получать необходимые данные в автоматическом режиме", – объясняет эксперт.

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