Что нужно знать об усовершенствованной подаче деклараций НАПК – чего еще не хватает

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Кравцев Сергей
В марте прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, во время действия военного положения имеют право не подавать декларации. Когда это состояние истечет, у них будет три месяца, чтобы предоставить государству соответствующие сведения. При этом Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, функционирует. И желающие могут подавать декларации даже в период военного положения. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие изменения в декларировании уже произошли, а также, какие еще возможны.
НАПК. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Елена Мошенец отмечает, что НАПК активно поработало над внесением изменений в механизм подачи декларации. В частности, произошли такие изменения.
Первое — НАПК добавило активные ссылки на свои обновленные разъяснения по правилам заполнения отдельных полей декларации.
Второе — теперь можно хранить черновик декларации, даже, если там неполные данные и есть логические ошибки. То есть, объясняет Елена Мошенец, уже не нужно терять несколько часов, чтобы исправить все неточности перед сохранением декларации, а можно хранить даже частичные данные и продолжать их затем прибавлять, начиная с места последнего заполнения.
Третье — НАПК обновило функцию в Реестре деклараций "Данные для декларации". Теперь информацию о доходах субъекту декларирования не следует вносить самостоятельно. Эти данные, подчеркивает нардеп, будут уже сочтены по официальным источникам и предложены для заполнения в соответствующих полях декларации. Это удобнее, чем было, потому что в таком случае ошибиться с цифрами будет гораздо труднее.
Четвертое – для проверки предложенной информации о доходах теперь можно воспользоваться активными ссылками на источники, среди которых:
– Государственный реестр прав на недвижимое имущество,
– Государственный земельный кадастр, Единый государственный реестр транспортных средств,
– Государственный реестр обременений движимого имущества,
– Государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков,
– Наследственный реестр.
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что у нас наконец-то должна начаться корреспонденция деклараций, поданных украинцами, с данными из других стран. Тем самым, объясняет он, мы присоединимся к борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS).
По его словам, нужно создать алгоритм, с помощью которого данные по украинским декларантам автоматически рассылались бы нашим международным партнерам. И в рамках обмена налоговой информацией мы имели бы обратную связь в виде данных по зарубежным активам граждан Украины, их ценным бумагам, деньгам в зарубежных банках.
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